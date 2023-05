‘Lentejas’ del Mininter ha iniciado solo ocho procesos disciplinarios en la PNP

Mientras que la presidente Dina Boluarte reestructura la PNP beneficiando a oficiales vinculados en las protestas en contra de su Gobierno, que ocurrieron desde diciembre del año pasado hasta febrero de 2023, las investigaciones internas a cargo de la oficina de Inspectoría General no parecen avanzar.

Un informe revela que tan solo se han abierto 10 expedientes a raíz del presunto abuso de las fuerzas policiales sobre los manifestantes en diferentes partes del país. Según dicho documento, apenas ocho expedientes se encuentran pendientes de evaluar y dos ya están archivados.

En el informe N° 583-2023-IGPNP/SEC-UNITIC se brindaron detalles sobre la cantidad de expedientes abiertos a nivel nacional contra miembros de la PNP por la presunta comisión de abusos que dejó como saldo un total de 49 muertos tras protestas. Si bien no se precisan las investigaciones ni los nombres de los agentes policiales implicados, sí se informan las oficinas disciplinarias que se encuentran a cargo de estos procedimientos internos.

De los ocho expedientes pendientes de resolver, uno corresponde a la Oficina de Disciplina de Arequipa, uno a la de Andahuaylas, uno a la oficina N° 3 de Lima, uno a la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General de la PNP, una a la Oficina de Asuntos Internos del Mininter-OGII, y tres a la Oficina de Disciplina de Cusco.

No se han abierto procesos disciplinarios por masacre en Juliaca

Al solicitar por Transparencia el detalle de cada una de las investigaciones, el Ministerio del Interior refirió que no se podía entregar dicha información por contener «datos personales de los denunciados», por lo que deben ser mantenidos en reserva. No obstante, en esta precisión se advierte que, hasta la fecha, no se ha iniciado ningún procedimiento de sanción interna por los asesinatos perpetrados en la provincia de Puno.

Cuando se revisaron los dos expedientes archivados, se constató que el primero corresponde a la Oficina de Disciplina Interna de Trujillo y el segundo a la del Cusco.