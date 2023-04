Las víctimas del luisón

Cuatro jóvenes hablaban de los mitos, luego Sandra se recordó del luisón un monstruo de forma como el perro negro y un poco de humano que vaga en el cementerio y come los cadáveres de los enterrados. Luis nunca tuvo miedo de esos mitos como siempre era el más valiente de su grupo y propuso algo, que vayan al cementerio a ver al luisón de noche a Sofía no le pareció nada bueno ya que su hermano fue asesinado brutalmente por el Jasy Jatere.

A Jesús le pareció buena idea y a Sandra también pero no a Sofía

Fueron al cementerio un sábado por la noche, durante la madrugada solamente Sandra, Jesús y Luis fueron al cementerio y no era lo raro que Sofía no haya ido. Entraron a lo más lejos de la entrada del cementerio llevaron dos linternas nada más. Pero no vieron nada fuera de lo normal hasta que, Sofía vio un rastro de sangre que se dirigía al guardia de la entrada de atrás, se acercaron a la caseta del guardia y vieron su cuerpo totalmente masacrado como si lo atacara un animal feroz.

Sandra grito tanto que corrió hacia la entrada principal y se perdió por las inmensas nieblas que rodeaban el bosque. Jesús y Luis le gritaron para que no se aleje, pero se alejó más por no ver absolutamente nada, Sofía tuvo un mal presentimiento de ellos y dudaba si ir o no al cementerio.

Jesús y Luis buscaron rápidamente a Sandra y escucharon un grito brutal de Sandra, Sofía llego rápido en su auto y también escucho los gritos de Sandra y entró al cementerio corriendo a lo lejos pudo ver un reflejo de una linterna, lo siguió y también vio sangre, se puso nerviosa hasta que encontró al luisón devorando a Sandra.

Se asustó mucho….

Corrió y se encontró con Jesús y Luis.

Sofía le dijo lo que paso con Sandra, pero ya no podían hacer nada por ella. Fueron a la entrada caminando uno detrás de otro con una sola linterna que se acababa su batería, Sofía les advirtió antes y les hablaba; escuchó algunos ruidos detrás de ellos alumbro hacia Jesús ya que era el último en estar en su fila, pero ya no estaba.

Gritaron a Jesús y escucharon gritos de él como si lo estuvieran atacando Sofía fue, pero Luis la detuvo.

– ¡No puedes ir!

– ¡Pero lo matarán!

-Ya no hay nada que hacer por él.

– Pero que dices.

– Lo están matando.

Sofía no quería dejarlo a él solo y se escapó de Luis hacia los gritos de Jesús, se detuvo al no escuchar nada más y el ambiente iba cambiando cada vez más a una intensa sensación de peligro, Luis persiguió a Sofía, pero ya no la encontró no se detuvo y siguió. Se topó con un cajón de un cadáver solo sacó la cruz y se la llevó como protección.

Sofía sintió algo extraño del lado de ella estaba el luisón salto por ella, pero le agarro a Luis porque él la empujo un poco antes de que la agarrara.

El luisón estuvo devorando a Luis, pero antes de que le matara puso la cruz en su pecho y se derritió el luisón aulló como el lobo y el tiempo se nublo, pero seguía devorando a Luis, Sofía corrió hacia la salida. La muerte de tres personas en el cementerio se hizo viral en el pueblo y decían que era el luisón