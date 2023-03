“La voz en mi cabeza me pide que te asesine”

Fui a visitar a mi abuela porque hacía unos meses que mi abuelo había fallecido. Mi abuela siempre me había dicho que, si alguna vez necesitaba algo, ella estaría allí para mí. Así que cuando mi abuelo murió, decidí que era el momento de ir a visitarla.

Mientras estaba en su casa, buscando entre algunas cosas viejas, encontré un diario. Pensé que era de mi abuelo, así que lo empecé a leer por curiosidad. Pero lo que encontré no era lo que esperaba. El diario describía horribles asesinatos.

ASESINATO 1, MUERTE DE EMILY

No podía dejar de mirarla. La manera en que sus labios se curvaban en una sonrisa tímida mientras me servía una taza de té. Sabía que ella no era para mí, pero eso no me importaba. Ella estaba allí, justo en frente de mí, y necesitaba tenerla.

«¿Todo bien?», preguntó Emily, viendo cómo me quedaba mirándola.

«Sí, todo está bien», respondí en voz baja.

Pero Lennon no estaba de acuerdo. Él estaba furioso, exigiéndome que tomara lo que quería. «Mátala, mátala ahora mismo», gritó en mi cabeza.

«No puedo», respondí, tratando de mantener la compostura. «Ella no merece esto».

Pero Lennon no quería escuchar. Comenzó a tomar el control, moviendo mi cuerpo hacia ella. La agarré por el cuello, apretando hasta que no hubo más movimiento

y entonces tomé un cuchillo de la cocina y la apuñale hasta que la voz de Lennon dejó de sonar en mi cabeza, una vez muerta corte el cuerpo en trozos los cuales metí en varias bolsas de basura que lleve al botadero de la ciudad

ASESINATO 2, MUERTE DE NOELIA

Ella estaba sola en casa, haciendo sus tareas. Lennon seguía susurrándome al oído, diciéndome que la matara. Me resistí al principio, pero su voz se hizo más fuerte y persuasiva.

«Usa el martillo», me susurró Lennon «Será más doloroso así». Otra vez le hice caso ya que mi voluntad siempre es quebrada por esto que tengo adentro, llegó a casa después del horrendo acto que cometí y me miro al espejo, no soy yo, lo que aparece ante mi es una criatura infernal con tres cuernos en la cabeza.

Una parte de mí se retuerce de dolor por los horribles actos que estoy cometiendo, solo pido a Dios que me libere de este castigo y me encuentren, me juzguen y me maten, solo eso pido Dios libérame de ese demonio que me tortura. Solo la muerte me liberará.

Un horror atravesó mi cuerpo tras leer esas páginas malditas de ese diario, no sé si entregar este diario a la policía u ocultarlo, tampoco sé si mi abuela lo sabe….