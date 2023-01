La sombra que atormenta en casa

Era una noche como cualquier otra, mi hermana tenía 16 años y yo 20. Estaba afuera en nuestro patio con mis vecinos platicando y bebiendo una gaseosa, mi hermana y su novio estaban dentro de la casa –en Yarinacocha‑‑ viendo tele, mi hijo estaba pequeño y se encontraba durmiendo en la cama.

Vivíamos solas las dos, ese día eran alrededor de las 11:00 p.m., no tenía mucho que había llegado del trabajo.

Me quede afuera de la casa y en eso sale mi hermana asustada de la casa corriendo, ya que mi casa era grande dice que vio a una niña de cabello claro y tez blanca como de unos 9 años, entre a la casa para coger a mi hijo en brazos y me lo lleve afuera.

Más tarde, estábamos viendo la tele y en eso escuchamos como si aventaran rocas y o pedazos de escombros en el techo, yo pensaba que era mi vecino ya que eran unos maldosos, pero no era así afuera no se encontraba nadie, le hable por teléfono a mi novio en ese tiempo que fue y me hizo compañía en la casa cuando volvimos a escuchar de nuevo ese ruido mi vecino de enfrente se acercó a la casa y me dijo que pasaba, en ese instante se escuchó de nuevo.

Fueron a los escalones a ver que era, pero vaya la sorpresa en medio de ellos se encontraba un hombre alto y delgado sentado en los escalones agachado tanto fue el susto que salieron corriendo y más tarde volvieron a ir a ver, pero la sombra desapareció, fue entonces donde ellos subieron a la casa a ver que era si había escombros pero no había nada, en eso se escuchó como si tiraran más escombros en el patio de enfrente cosa que no pudo haber pasado ya que yo estaba ahí y nadie tiró nada, no había nada.

Bajaron a la calle y en eso se escuchó como el árbol de mi casa se empezó a mover y vimos como saltó esa sombra del árbol que se encontraba frente a mi casa al árbol del patio de atrás a unos 10 metros cosa imposible para un ser humano, mis amigos lo siguieron para ver que era, pero no era nada bueno, ya que ellos vieron claro cómo se desplazaba de árbol en árbol como si volara esa cosa. Me dio miedo, sí lo admito, a quien no le daría miedo un ser malévolo viviendo en tu casa.

Después de eso, empezaron los problemas en la casa de mi papá, peleaba mucho, mi mamá no tenía mucho de haber fallecido, decían los vecinos que en el portón de enfrente se veía a una mujer parada con el perfil de mi mamá mirando hacia fuera, como si nos estuviera esperando a que volviéramos como siempre lo hacía y la niña que se aparecía la veían junto a ella ya que era la hija que perdió al nacer.

Solo espero que algún día termine esta tortura que nos viene acarreando un sinfín de problemas en nuestras vidas. Pese a que pedí la iglesia de nuestra comunidad para un padre visitara nuestra casa para que la bendiga, con todo y bendición siguen pasando cosas extrañas, espero que Dios se apiade de nosotros.

LETTO BAUCH