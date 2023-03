La popular “Corazón” quiere volver a la radio o conducir un programa en la tele

Alejada por voluntad propia por cerca de cuatro años de los micrófonos, las cámaras y las luces, Deysi del Castillo Saldaña, quien alcanzó la fama cuando se dio a conocer como la popular “Corazón”, a través de la emisora más sintonizado de aquel entonces, Radio Súper AM, FM, corrían los años 2000 cuando su programa “Tus Mañanas Familiares” de 9 a 11 del día se dejaba escuchar por todos los rincones de nuestra región, distinguiéndose por sus gritos, sonoras carcajadas y sus frases de doble sentido, era lo que encandilaba al público que siempre subían el volumen de sus transistores para disfrutar de las ocurrencias de “esta loca del micrófono” como le decían algunos de sus oyentes.

Lo cierto es que, la locutora radial mas pícara, divertida y entretenida del dial por más de 18 años, un día decidió dejar la radio y emprender una nueva aventura en la televisión donde no le fue nada mal, hasta que en febrero del año 2020 falleció su padre, don José del Castillo, a quien la comunicadora amaba profundamente, lo cual, según nos comentó, le sometió en una profunda depresión al punto de casi no poder articular palabras.

Es así que, de ser una mujer alegre, espontanea, entusiasta y divertida, pasó a ser una persona embargada por el desaliento y el desánimo, y por más que lo intentó, no pudo continuar transmitiendo ese mismo entusiasmo, por lo que decidió dedicarse a su negocio campestre que tiene en el distrito de Nueva Requena.

Hoy, sin embargo, ya superado todos esos malos momentos, Deysi del Castillo, La Corazón, se siente renovada y con muchos bríos para emprender una nueva etapa en su vida, ya que todavía tiene cuerda para ratos, es lo que dijo, por lo que expresó su deseo de volver a la radio o en todo caso a conducir un programa en la Televisión.

Señaló, que, su alejamiento no fue definitivo sino solo un paréntesis que ya debe llegar a su fin. Precisó que son muchas las personas que le han pedido que vuelva a hacer programa, porque quieren verla y escucharla de nuevo. “Voy a organizarme bien para preparar mi retorno, muero de ganas de molestar ya sea en la radio o en la tele, añoro el reconocimiento de la gente”, enfatizó.

“Aunque ya estoy entrando en la base 50, sin embargo, yo me siento bien joven, dinámica y con mucho entusiasmo, es más, me siento como una loca, jajaja, ya verás que regresaré totalmente renovada, porque ya prontito entrare al cirujano para que me deje como una veinteañera, jajaja, muchos se van a sorprender”, es lo que nos dice la popular “Corazón”, quien aún mantiene su acostumbrada chispa, picardía, elocuencia y el entusiasmo que la caracteriza.

SAMUEL PINEDO