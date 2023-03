La PNP de Ucayali organiza evento para el disfrute de la población

El pasado fin de semana la Policía Nacional del Perú, a través de la Unidad de Comunicación e Imagen y la División de Policía Comunitaria – Ucayali, realizó un acercamiento a la población del asentamiento humano Héroes de la Independencia (Ex Laura Bozzo) en el distrito de Manantay.

La plaza principal del mencionado asentamiento sirvió como escenario para que la policía llevara alegría con la participación de la banda de música de la XIII Macrepol Ucayali, que interpretó parte de su vasto repertorio musical, así como el show infantil del grupo “Arcoíris”.

El motivo de este evento no es más que el traer alegría a la población, demostrando así, que la Policía Nacional no solo viene trabajando en favor de la seguridad ciudadana, si no que también busca acercarse más a la población.

ANGEL CHINCHAY