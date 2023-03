«La niña Caníbal», piénsalo dos veces antes de acercarte a una desconocida

Jonatán era un tipo muy atractivo, encantaba a cualquier mujer; sin embargo, había una que no podía enamorar. Ella era una chica fría y muy nerviosa, tan nerviosa que temblaba cuando había gente cerca de ella. Cansado de que la chica no le prestará atención ideó un plan, para enamorarla, el cual consistía en llevarla a cenar al aire libre, “mi plan no puede fallar”, pensó mientras caminaba hacia ella.

La chica llevaba un vestido rosa y con unas trenzas y un poco de maquillaje, Jonatan de una manera sorpresiva beso su mano derecha y le dijo.

_ ven conmigo esta noche. Hermosa.

Ella, enojada y no nerviosa, respondió.

_ ¿qué pretendes hacer?

_ Solo quiero ver tu sonrisa, es todo lo que quiero.

Suspiró y dijo mientras caminaba.

_ está bien, pero después no te arrepientas.

Él saltó de alegría y se fue a casa y preparó todo. La noche llegó y este tenía todo preparado, su traje de gala y su peinado de rebelde, además de haberse puesto su colonia de moda. Llegó muy puntual, pero ella no. Miro su reloj por 5 veces y ella no venía, siguió pasando las horas y vio su reloj por última vez.

¡Ya me cansé! exclamó mientras regresaba a su casa. De pronto, manifestó como un escalofrió en todo su cuerpo. Sintió pisadas que se le acercaban cada vez más, se quedó quieto y de pronto escuchó unos gritos, como si estuvieran detrás de él.

Corrió sin ver atrás, trató de escabullirse entre los árboles, sus lágrimas se la llevaba la brisa mientras corría como nunca, sentía los gritos más cerca, sus piernas le pesaban y este cayó al suelo, estaba retrocediendo, mientras observaba todo y temblaba.

¡Quién anda ahí! verbalizó con voz quebrada. Una risa resonó en sus oídos, mientras un hacha perforó su estómago y una garra le arrancó sus tripas. Anonadado y a punto de morir, observó una chica con piel pálida, sus dientes cubiertos de sangre y entre las encías pedazos de piel muerta. Entonces la reconoció, era ella, la chica que nunca pudo enamorar y ahora estaba a punto de devorárselo.

Según cuentan, cada cierto tiempo una chica pálida y nerviosa aparece de la nada en tu escuela y está, no se deja ver casi por nadie, excepto a los chicos atractivos, a quienes seduce e ilusiona a fin de continuar con su insaciable sed de asesinar.