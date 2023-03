Era un 12 de junio de 2012, estaba chica, tenía unos 8 años, era mi cumpleaños, y mi abuela me había regalado una muñeca de porcelana, una muy bonita, no me gustaba mucho jugarla porque en las noches me daba miedo, siempre que la veía en la noche no podía dormir, era un presentimiento horrible, me ponía la piel de gallina.

Una noche de verano, mis primas habían ido a mi casa a dormir, y me dijeron que querían jugar con mi muñeca de porcelana que me había regalado mi abuela, claro, yo acepte, pero les dije que no la quería cerca de mi puesto que me daba muchísimo miedo. Esa noche mi prima Valentina me levanto a las 2:00 a.m. de la mañana por que tenía ganas de ir al baño y como estaba oscuro no quería ir sola, yo le dije que sí.

Fuimos al baño, y tenía un gran presentimiento de que alguien nos vigilaba, mi madre estaba dormida, y mis primas también, así que, me sentí un poco más tranquila, pero todavía sentía que nos vigilaban, después de unos minutos regresamos al cuarto, cuando íbamos a pasar por la puerta principal de mi mamá vimos a la muñeca, y grité.

Aún así, mis primas y mi madre no me escucharon, mi prima Valentina dijo que me calmara que era una coincidencia, pero, yo recordé que había encerrado a la muñeca en el closet de mi mamá y que no era posible que haya salido de ahí porque tenía llave, estaba muy angustiada, ésa noche no pude dormir por más que quise, volví a colocar a la muñeca en su lugar y me dormí.

A la mañana siguiente le pregunte a mi mamá si había sacado a la muñeca de porcelana y ella me dijo que no, ya se habían ido mis primas a partir de las 10:30 a.m. mi madre se fue a trabajar y yo me quede totalmente sola, escuche un sonido raro en la cocina, fui a ver que era y mi impresión fue que la muñeca ¡estaba ahí!

Yo me altere mucho y fui al patio trasero, me senté en una silla y de pronto la muñeca estaba frente de mí, yo no lo creí, aunque ella estuviera allá, yo la ignore, a los pocos minutos voltee en el mismo lugar donde estaba y vi que me miraba fijamente con una sonrisa diabólica y fea, agarre lo primero que vi, y la tire, no buscaba las palabras de cómo había pasado de la mesa al pasillo del patio trasero, sin duda creí por un momento que llegaría a estar poseída, pero me calme otra vez y me tranquilice.

Volvió del trabajo mi madre y le dije que vendiera la muñeca y que luego le explicaría a mi abuela que es lo que había pasado, mi madre accedió a venderla, pocos meses después mi muñeca volvió a la casa, me dejó una impresión ¡horrible! En ese momento agarre lo que sea y la rompí como loca, la azote è incluso la tire desde el segundo piso, cuando vi que ya estaba totalmente rota, agarre el agua bendita del closet de mi madre y tire el agua bendita en todas partes, me sentía muy tranquila, días después, cuando vi que ya no pasaba nada, ese malestar en mi cabeza desapareció.