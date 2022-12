La marca maldita

Había una vez una mujer muy bella, todos la envidiaban por tal deslumbre que radiaba al caminar, un día un joven la visito en su humilde hogar ¡toc – toc tocaron, quien es, dijo la bella mujer, del otro lado solo contesto un murmullo: Yo. Tu futuro marido.

¿Qué? respondió la mujer enfurecida, el silencio opacó el momento cuando el mormullo volvió y respondiendo: Sí. Soy el hombre con que todas las noches sueñas, soy aquel que esperabas, ábreme para que me conozcas, por favor.

La mujer molesta, pero curiosa abrió, dándose una gran sorpresa al abrir la puerta; la persona parada frente a ella si era muy bello, era el hombre soñado tocando su mano. El hombre se arrodilló y le pregunto: ¿Quieres ser mi esposa? la mujer entusiasmada dijo que sí a pesar que no se conocían sentía que eran el uno para el otro.

Un año después nació una hermosa niña llamada Sofía. Al crecer la niña Sofía era muy bella por lo cual llamaba la atención de muchos pretendientes, pero el problema es que nació con una mancha en forma de una calavera en la espalda, los padres preocupados la llevaron a cualquier especialista, pero no recibían ninguna respuesta positiva.

Un día a medianoche, Sofía no pudo dormir entonces salió al patio para refrescarse cuando vio una sombra a lo lejos que la llamaba, la joven sin dudar fue tras de ella cuando llegó, la sombra era un horrible hombre que exclama entre diente, tu eres mía, eres esa niña marcada en la espalda, eres la elegida para gobernar conmigo la oscuridad, a pesar de que la joven gritó no la escucharon.

Al otro día sus padres al levantarse y no sentir a su joven hija corrieron a su habitación y solo había una mancha en la pared de la forma de la marca de la joven por lo que gritaron de pánico, pero ya no se podía hacer nada por la niña, se la habían llevado el maligno a pesar de los esfuerzos de la policía de encontrarla no pudieron encontrar su paradero.

Los padres resignados volvieron a su hogar, se dice que al pasar los días los meses y los años se escucha a la niña llorar, dentro de la casa, pero aún su paradero es desconocido y la policía por más esfuerzos realizados por tratar de encontrar a la joven fueron un fracaso.