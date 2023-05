La madre fantasma

Historia contada por uno de nuestros fieles lectores, La carretera Federico Basadre es un lugar en el que han ocurrido bastantes accidentes y pasado cosas extrañas a los choferes de transporte de carga. Aquella noche, Alonso era uno de los tantos conductores que viajaban por la carretera Federico Basadre, estaba muy ansioso por llegar a su destino. De pronto, notó como una mujer hacía señas desesperadas a un lado del camino y recontra preocupado, se detuvo para ayudarla.

—¿Señorita, está usted bien? ¿Qué hace? ¿No ve lo peligroso que estar tan cerca de la carretera a estas horas de la noche?

—¡Ayúdeme, señor! ¡Mi niño, mi niño!

Alonso vio lo desesperada que estaba la mujer, por lo que le pidió que se calmara y la siguió hasta un sitio cercano, donde se quedó impactado al ver un coche destrozado en el suelo. Al parecer la pobre había tenido un accidente y apenas había logrado arrastrarse con vida fuera del auto.

—¡Mi bebé sigue adentro y no lo puedo sacar! ¡Por favor, sáquelo! ¡Ayúdeme! ‑‑Profería muy desesperada la mujer‑‑.

Alonso escuchó el llanto de un bebé y sin perder el tiempo, se metió entre los escombros del auto como pudo para buscar al pequeño. Este se encontraba todavía sentado en su silla especial para el carro, llorando desesperadamente por lo ocurrido que sería traumatizante para el menor. Forcejeando bastante, Alonso logró desenganchar la correa del cinturón que lo aseguraba en su lugar y lo tomó en brazos.

—¡Lo tengo! Señorita, no se preocupe, tengo a su bebé…

El joven se quedó perplejo al incorporarse y ver que no había ni rastro de la mujer. Sintió que el niño resbalaba de sus manos y cuando lo miró, este también había desaparecido, al igual que el coche accidentado.

Nervioso y muy pálido, Alonso regresó corriendo a su camión, diciéndose que aquello que acababa de ver no podía ser ninguna alucinación.

Todo se había visto tan real, el accidente, la chica, el bebé entre sus brazos…

—Me estoy volviendo loco —se dijo, antes de retomar el viaje a toda prisa.

Al llegar a su casa, su familia lo vio tan asustado que Alonso tuvo que contarles lo que había pasado. Absolutamente todos se mostraron escépticos.

—Ya, pero será que lo imaginaste o te quedaste dormido mientras manejabas.

—¿Estás seguro de que no tomaste nada?

Alonso casi se arrepintió de haberles contado aquel suceso. Hasta que su tío, un hombre al que también se le daba mucho viajar por carreteras, lo miró muy serio.

—Yo te creo, Alonso y, es más, esta no es la primera vez que escucho algo semejante. Verás, ya van varias veces que un conocido me cuenta la misma historia. Tienes que saber sobrino, que hace muchos años, una joven se estrelló en el mismo lugar en donde estuviste. Desgraciadamente nadie pudo llegar a tiempo para salvarla, y tanto ella como su pequeño hijo murieron. Pero ella parece no haberse dado cuenta. Es por eso que no deja de regresar una y otra vez, para intentar salvar a su hijo.

Alonso sintió como se le escarapelaba toda la piel y sentía escalofríos por todo el cuerpo.

—Solo te diré una última cosa, sobrino: que bueno que te detuviste a ayudarla. Porque todos los conductores que la han ignorado, misteriosamente han sufrido accidentes más delante de donde aquella mujer perdió la vida junto a su pequeño hijo en aquel terrible accidente.