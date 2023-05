La leyenda de Benjamín y Laura

Laura era una joven muy hermosa y de buen corazón. Sin embargo, le molestaba mucho cuando un hombre la quería cortejar. No obstante, con su primo, Benjamín, era todo lo contrario. Con él se sentía protegida, maravillada y por extrañas razones, excitada.

Benjamín había entrado a la casa, pero al no encontrar a nadie se dirigió al granero y ahí vio a Laura. Ella se encontraba tratando de bajar una gallina que había trepado a una viga. Estaba subida en una escalera, pero al estirarse, su vestido se levantaba dejando entrever sus voluptuosas y blancas piernas.

Benjamín quedó maravillado, pero no hizo comentario al respecto. Sin embargo, Laura notó la mirada penetrante de su primo. Decidió descender.

—Lo siento, es que no había nadie en casa y pensé que aquí estaría tu mamá —dijo Benjamín un poco nervioso.

—No, no están. Han ido al pueblo a solicitar maquinaria.

Laura lanzaba miradas tentativas a su primo, pero este no las notó.

—Está bien. Me iré.

—No, espera. Acompáñame a mi dormitorio, tengo algo que mostrarte.

Laura poco a poco comenzó a desnudarse y Benjamín se sorprendió. Se levantó para retirarse, pero Laura lo alcanzó y lo abrazó. Benjamín al sentir el cuerpo desnudo de su prima no pudo evitarlo y la abrazó y comenzó a acariciarla.

Acto seguido, los dos primos se entregaron al calor de la lujuria. Cuando escucharon que sus papás llegaban, Benjamín se vistió y salió por la ventana. A partir de entonces se convirtieron en amantes.

Cierto día, llegaron a los oídos del padre de Laura los rumores de que mucha gente del pueblo había visto algo extraño en los dos primos. El carnicero mencionó que los había encontrado detrás de la iglesia besándose. Un campesino había dicho que los vio en su tierra haciendo cosas indecentes.

El padre de Laura se negaba a creerlo, sin embargo, no le permitió salir a su hija y prohibió la entrada de Benjamín. Cierta noche, se cree que Benjamín llegó a la ventana de Laura y le dijo que se fugaran. Ella con miedo, aceptó.

Se encontraban saliendo del pueblo, cuando Laura escuchó un crujir en los arbustos. Después sintió un punzón en su pantorrilla izquierda y cayó al suelo. Benjamín se dio cuenta que la habían herido. Y mientras buscaba al responsable entre los arbustos, una lanza le atravesó el pecho.

Benjamín murió aquella noche y Laura fue exhibida a la mañana siguiente, completamente desnuda. El sacerdote ordenó encerrarle por el resto de su vida, y se cree que así fue, pero una noche de luna ella al verse muy devastada por todo lo que le había pasado a ella y a su amante se encomendó a la oscuridad total.

El sacerdote que había ordenado que la encerrarán fue la primera víctima de la bestia en la que se había transformado Laura, las personas del pueblo al ver que el padre no salía a dar la misa del día entraron a la iglesia y en su habitación lo encontraron totalmente destrozado en casa de los padres de Laura también fue lo mismo, fue destrozado su padre y solo la madre tuvo la suerte de quedar con vida para contar todo cuando salió del shock, manifestando que una serpiente gigante con cuerpo de mujer destrozó a su marido.

Pero su madre mencionó el nombre de Laura y manifestó que esa cosa era ella, pero la mitad de su cuerpo era de una serpiente, en el cementerio no se encontraron los restos mortales de Benjamín, Laura o en lo que convirtió se llevaron los restos de su amante muy adentro de la selva a los siete meses aprecio un niño en la puerta de la casa de los padres de Laura en una pequeña cesta con una inscripción.

“Madre este niño fue producto del amor y no del mal que me envolvió, con lo poco de humano que me queda te pido de todo corazón que cuides a tu nieto hace nueve meses quede embarazada y ya sabes lo que paso después, te pido como madre que lo críes sin rencores y con todo el amor que me diste a mí, se despide para siempre tu hija Laura”, las letras con sangre estaban escritas en una hoja rota.