La historia de Juancho y la Runa Mula se volvió real

Todos saben que la Runa Mula es una leyenda de terror de Perú, que cuenta la historia de una mujer u hombre que mantiene relaciones sexuales con un familiar directo (padre, madre, hermano, hermana o primos y primas) y por tal aberración son convertidos en seres monstruosos por acción diabólica.

La Runa Mula es considerada como la encarnación de todo aquel mal que un hombre puede llegar a hacer, hasta que llega el momento en el que es castigado por los espíritus. La leyenda dice que la mula galopa por las noches relinchando sin control y echando fuego por la boca y nariz.

Es así que la vida de Juancho tomo un rumbo distinto al ser testigo de un hecho con este ser salido de los infiernos, en una noche oscura en Pucallpa, un grupo de amigos decidieron hacer campamento en el fundo de los abuelos de uno de los amigos de Juancho en el distrito de Campoverde.

Se encontraban todos ellos primero en una fiesta en una casa alejada del centro de la ciudad. Uno de ellos contó la leyenda de la Runa Mula y todos se rieron. Al volver al fundo de los abuelos del amigo de Juancho decidieron acampar muy tranquilos ya que no habían tomado mucho en la fiesta y estaban sobrios recordando anécdotas de la juventud cuando estaban en el colegio.

Pero cuando la mayoría de ellos entraba a sus tiendas de campaña a dormir, uno de ellos escuchó un relincho estridente y vio una sombra negra un poco asustado salió de su tienda de dormir y se lo conto rápido a su amigo Juancho ya que él había contado la historia horas antes en la fiesta.

Al principio Juancho se mató de risa y le dijo que todo producto de su imaginación, pero mientras hablaban se volvió a escuchar un relincho y esta vez Juancho si pudo escuchar ese sonido terrible al abrir un poco su tienda de campaña vieron a lo lejos como una figura de un animal salida del mismo infierno se alejaba botando fuego por la nariz.

Lo sorpréndete del caso es que los demás amigos no se despertaban y ellos no podían hacer sonido alguno para no llamar la atención de esa bestia infernal, Juancho dentro de si se decía que nunca más contaría esa historia ya que parecía que él había convocado esa abominación. La Runa Mula se detuvo a lo lejos y con si hubiera captado el pensamiento de Juancho dio la vuelta y fue en dirección a ellos.

El terror los embargo a los dos amigos y solo atinaron a cerrar su tienda de campaña, ambos se encomendaron a Dios, escucharon a la bestia relinchar o lo que fuera que hiciera esa bestia como sonido, ambos totalmente callados rezaban dentro de si Dios, a los pocos segundos la sombra de la Runa Mula desapareció, al día siguiente despertaron y no sabían en qué momento se quedaron dormidos.

Los dos amigos se miraron y no se dijeron nada, tenían miedo de preguntar si soñaron lo de la noche anterior o solo fue producto del alcohol que habían tomado, aunque la verdad los dos sabían que tomaron un vaso de cerveza, la duda de sus miradas confirmaba lo que pasó en la noche, fueron testigos de la existencia de una bestia del infierno que sale de vez en cuando en las noches. Desde entonces, nunca más volvieron al fundo de los abuelos de su amigo.