La fiesta y el payaso

Hace casi 30 años en un pueblo cerca de la ciudad ocurrió este trágico suceso…En una casa a las afueras vivía una modesta familia; compuesta de un matrimonio de clase media con su pequeño hijo de seis años.

Se aproximaba en pocos días la fiesta del pequeño para su sexto cumpleaños, pero el niño a su padre le pedía una y otra vez un payaso típico para agradar a los pequeños, haciendo reír, cosas con globos o trucos de magia; más en cambio, por parte de los padres no fue nada fácil, lo intentaron, aunque los payasos de las agencias para fiestas infantiles o ya estaban ocupados o eran bastante caros.

De repente, cuando apenas ya solo quedaban dos días para el cumple del niño, la madre se acordó de que su hermano tenía un amigo, Manuel, que buscaba trabajo y pensaban en contratarle para hacer un favor, un pequeño show entonces en casa del pequeño para sus amigos a cambio de una recompensa.

Al día siguiente llamó Manuel, que haría lo posible por intentar ir y los padres ya estaban más tranquilos al creer haber solucionado un poco el problema del payaso.

Finalmente, el día esperado llegó y el payaso de turno fue puntual con su ropa brillante y su maquillaje divertido, pero había algo en él que al padre no le convencía, y no dijo nada a la familia para no estropear el cumpleaños.

El payaso después de su show decidió llevarse a todos los niños entonces en la furgoneta aun parque cercano para tomar helados y los padres aceptaron sin saber que esa tarde cambiaría su vida para siempre.

Mucho tiempo después, ya casi era la hora de la cena, el payaso no había vuelto y su hijo no aparecía…el padre llamó a las autoridades para denunciar la desaparición de los menores, la mayoría niños menores de 10 años, la madre por su parte llamó al amigo de su hermano por si sabía algo, mas este le dijo que no sabía de qué estaba hablando Sofía (la madre), tenía gripe desde dos días atrás y estaba en cama todo el día, no sabía nada de la fiesta.

Entonces ¿Quién llevó supuestamente a los niños al parque después de entretenerlos?.la tensión empezó a crecer entre amos y los padres llegaron hasta a discutir por la situación…el padre le echó en cara a la madre lo de su amigo, no quería traer a desconocidos a la casa, pero ella se defendía alegando que el niño quería un payaso para su fiesta, pero la mayoría eran más caros?

Más tarde salieron con los policías, unos en el coche patrulla y otros en su coche normal, lo peor fue que encontraron la furgoneta tirada en malas condiciones, en un descampado, muy lejos del parque donde se suponía que iban a ir como un aparatoso y grave accidente, y los cadáveres de niños pequeños dentro, pero ni rastro del payaso asesino.