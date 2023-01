Katy Jara»En el matrimonio la mujer debe ser sumisa si el varón es un buen líder»

La excantante de cumbia, Katy Jara indicó mediante una entrevista a un diario nacional, como es que se encuentra tras volverse cristiana. Entre las diversas respuestas que dio al medio, hubo una que causó mucha polémica pues indicó que esta de acuerdo en que la mujer debe ser sumisa en el matrimonio

VER TAMBIÉN: Artista plástico, hará taller de pintura ecológica gratis

“Cuando habla de someterse al marido, se refiere a la ayuda idónea. Nos dice que cuando se casen dejarán padre y madre para ser una sola carne”, dijo. Agregó, que en una relación matrimonial “el varón es la cabeza del hogar y con esa responsabilidad debe conducir su familia en amor”. Precisó que una mujer debe ser sumisa si su pareja es un buen líder.

“Sumisa si es un buen líder del hogar, si me ama, me respeta y me hace sentir que soy la compañera idónea. Ir de la mano y ninguno ser menos que el otro”, argumentó.