Karateca pucallpino quiere ‘romperla’ en Panamericano

Pucallpino Perseo Rojas Valdez comenzó su camino en el karate a los 16 años de edad, por invitación de un amigo, en una academia local. A pesar de su corto tiempo de entrenamiento, participó en su primer campeonato el día de su cumpleaños, aunque no ganó, descubrió su pasión por este deporte. A partir de ese momento, se dedicó a entrenar con mucho esfuerzo y dedicación. “Acababa de empezar el amor por el Karate.”

En su primer año de competición, Perseo ganó el torneo regional y obtuvo un cuarto lugar en el campeonato nacional, lo que resultó un logro sorprendente para muchos que no confiaban en su progreso debido a su corto tiempo de formación. Sin embargo, esto no detuvo a Perseo, quien estaba decidido a entrar en la selección nacional.

“Tenía más ganas, me esforcé mucho más, quería entrar a la selección” El año siguiente ganó tanto el torneo regional como el nacional en la categoría Under 21 y mayores, lo que le valió un lugar en la selección peruana de karate, como primer puesto en el top selectivo. “Era una alegría, rompimos toda la barrera que decían no podía superar. Entre a la selección nacional como primer puesto el top selectivo.” Desde entonces, comenzó a participar en torneos internacionales, representando a Perú en el Sudamericano de Karate en Chile en 2014.

Su carrera en el karate ha sido una historia de logros continuos. En el Panamericano de Argentina en 2016, quedó en quinto lugar, en el Sudamericano de Bolivia en 2017 obtuvo el segundo lugar, en la Copa Internacional de Karate realizada en Perú en 2017 logró el primer puesto, en el campeonato internacional de karate en Brasil en el mismo año logró el tercer puesto, y en el XXII campeonato internacional de Chile en 2018 obtuvo el tercero.

Después de cinco años, Perseo vuelve al campeonato internacional en el Panamericano XXVI de Costa Rica en 2023 que se realizará el 25 de mayo, con la esperanza de clasificarse para los Juegos Panamericanos de Santiago en el mismo año. Sin embargo, la federación peruana de Karate ha planteado un problema importante al pedirles que asuman los costos de viaje, que ascienden a 2 500 dólares, y luego ser reembolsados. A pesar de este obstáculo, Perseo está buscando maneras de reunir el dinero necesario para poder participar en esta importante competición.” Ahora estoy viendo de donde pueda sacar ese monto económico”

A pesar de las dificultades, la carrera de Perseo en el karate es un testimonio del poder del trabajo duro y la dedicación. Desde sus humildes comienzos en una academia local hasta convertirse en un competidor exitoso en el escenario internacional, ha demostrado su pasión y habilidades en este deporte. Con su determinación y perseverancia, Perseo Rojas Valdez sigue siendo un ejemplo a seguir para los jóvenes atletas peruanos.

