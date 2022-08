Jurado Nacional de elecciones resuelve a favor de Rony del Águila

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), resolvió a favor de una apelación presentada por Rony del Águila, candidato a la alcaldía de Yarinacocha por Todos Somos Ucayali, que fue dos veces tachado en primera instancia y excluido por el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo. Este nuevo fallo abre luz verde a la participación del candidato, de quien queda pendiente resolver solo su exclusión, basada en la omisión de empresas en su Hoja de Vida; sin embargo, el máximo órgano electoral, al resolver su última apelación por una tacha fundada en su contra (donde también se tocó dicha omisión), le dio la razón.

El Jurado Nacional de Elecciones acaba de pronunciarse sobre una apelación interpuesta por parte suya, ¿cuál es su planteamiento al respecto?

Agradecer a Dios por esta gran deliberación que tuvo el Jurado Nacional de Elecciones por acceder a nuestra apelación y darnos un resultado positivo. Creemos que el JNE hizo un gran trabajo, se ciñó a ley, no optó por cuestiones supuestas o por un criterio personal, optó por un criterio netamente legal ceñido a los impedimentos para postular que están estipulados, donde indican que ninguno podrá postular siempre y cuando tenga una sentencia condenatoria firme por corrupción y, muy a pesar de que esté habilitado. Ese es un tema muy aparte a la que concierne mi sentencia, que fue por concusión, donde claramente no está dentro de los impedimentos.

Ante este fallo por parte del JNE, ¿cómo cree que tomó inicialmente el JEE de Coronel Portillo su caso?

Dios hizo justicia en el proceso, porque acá creemos que el Jurado Electoral Especial tomó muy a la ligera, no avaló criterios importantes ni se ciñó a la ley, creemos que tuvo otro contexto y que la población percibe y siente, no queremos ahondar más sobre el tema, pero esperamos que esto no vuelva a ocurrir.

Queda pendiente la exclusión…

Sí, efectivamente hay una exclusión, muy a pesar de las dos tachas interpuestas por dos ciudadanos y que el Jurado Electoral de Coronel Portillo los admitió, a pesar que no estaba dentro de ley, pero el mismo Jurado (Especial de Coronel Portillo) nos excluyó del proceso, en tal sentido apelaremos (hoy) porque ya tenemos vistas las causas, estaremos vía virtual a las 9:30 a.m., presentando la apelación frente a este fallo del JEE de Coronel Portillo.

¿Qué decisión cree tomará el JNE en relación a su exclusión? Creemos que todo saldrá bien, porque el JNE se está basando en la exclusión por la Hoja de Vida, porque no declaramos dos empresas. Eso está claro en la normativa vigente, que no es materia de exclusión siempre y cuando que la documentación o información esté dentro de los Registros Públicos, pero al JEE de Coronel Portillo se le ha placido sacarnos de carrera, excluirnos, es un tema controversial porque muy a pesar que son elegidos del Ministerio Público, del Poder Judicial, son magistrados que conocen las normas al pie y al derecho ¿cómo se van a equivocar frente a ello? En tal sentido creemos que mañana saldremos victoriosos y con el fallo que dé el JNE nos dirigiremos a los yarinenses para decirles que estén tranquilos, que saldremos adelante con todo, desde un inicio hemos incidido en nuestra participación como candidatos en las contiendas electorales, no hemos mentido al pueblo, al contrario, estamos avanzando y en buen camino.