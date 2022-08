Apelan detención domiciliaria de Jerly Díaz

La Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali realizó el último miércoles la audiencia de apelación realizada por el Ministerio Público a la resolución número dos que declaró infundado el requerimiento de revocación de la prisión domiciliaria de la exalcaldesa de Yarinacocha, Jerly Díaz Chota.

José Luis Revier Aquino, defensa de la exalcaldesa concluyó a los magistrados que su defendida no ha incurrido en incumplimientos de conducta. Mientras tanto el fiscal César Calderón, manifestó que la investigada no puede comunicarse con sus coimputados de forma directa o indirecta.

“Yo no he incumplido ninguna regla de conducta. Mi niño me necesita y por mi estado de salud tengo un médico particular que me asiste”, aseveró Díaz. Al término de la audiencia la magistrada dijo que se dará la resolución en el plazo establecido por ley, que son dos días.