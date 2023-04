Joven fue baleada en la cabeza presuntamente por su expareja

Una joven de 21 años recibió un disparo en la cabeza cuando esperaba una combi en el cruce de José Gálvez con el Jr. Miguel Grau, en Bellavista. Ella indica a su expareja como el autor de los disparos.

“Una chica que estaba parada, una jovencita muy bonita. Tendría sus 20 a 22 años. Yo he escuchado tres balazos y hemos salido. Yo me he tirado al suelo”, contó un testigo.

“Me he acercado y a la chica le bajaba sangre por la cabeza, por la cara. Y hablaba, ‘Quién ha sido’, dijo. Ella estaba hablando con nosotros. Han venido y se la han llevado al hospital”, añadió.

Tras el disparo en la cabeza, Naomi Nicol Chinchay Zeballos fue trasladada en una ambulancia de la Municipalidad de Bellavista al hospital Carrión, donde reveló a la Policía Nacional que su atacante fue Jean Carlos Parra Aparco, su exenamorado.

“La señorita presentaba una lesión en el lado izquierdo, en la cabeza. Tenía un roce de proyectil por arma de fuego a la altura de la cien”, indicó José Gómez, gerente de seguridad ciudadana de Bellavista.

“La señorita si estaba consiente, pero estaba en shock. Ella solamente decía: ‘yo sé quién ha sido’, pero no quiso dar información sobre quién fue el autor de los disparos”, comentó.

El sujeto la atacó frente a un puesto de Seguridad Ciudadana. El caso es investigado como un presunto intento de feminicidio.