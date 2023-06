Joven estudiante no tenía requisitoria y fue detenido en confuso incidente

En relación con la nota publicada el día 31 de mayo de 2023, en la que se informaba sobre la detención de Michael Armando Cañari Espinosa de 22 años, por tener requisitoria, tras nuestra investigación se confirmó que dicha imputación era totalmente errónea y que solo la moto tenía orden de captura por un hecho confuso entre la antigua dueña de la moto y su expareja.

Un caso en el que el joven estudiante desafortunadamente no tenía conocimiento al igual que el actual dueño de la moto e incluso el delito de receptación agravada de la motocicleta, no tendría sentido y el hecho sería materia de investigación por otros motivos.

Así que como medio de prensa reiteramos que el joven estudiante universitario no tiene ningún tipo de delito que manche su imagen por el contrario nos solidarizamos con su persona para que su imagen no se vea envuelta en un hecho en el cual no tendría relación alguna su persona.

Por tal motivo el joven tras su detención fue liberado con las disculpas del caso por parte de la policía al haber explicado él en su momento que no tenía conocimiento de que la moto era buscada por hurto en un caso materia de investigación entre la antigua dueña de la moto con su expareja.

En los que el nuevo dueño y el joven de la nota en mención desconocían totalmente. Al verificar los números de serie y motor, se comprobó que no se trataba del mismo vehículo y que el joven que solo manejaba la moto ese día tenía la moto original con su respectiva placa que había sido adquirida legalmente.

Asimismo, se inició una investigación interna para determinar en qué proceso de investigación se encuentra la moto original y la clonada para evitar que se repita en el futuro otras equivocaciones.

Este medio de comunicación lamenta haber difundido una información errónea y resalta por el contrario a Michael Armando Cañari Espinosa como estudiante disciplinado que lamentablemente se vio involucrado en un hecho confuso. Reafirmamos nuestro compromiso con la veracidad y la ética periodística.