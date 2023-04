Joven de 21 años es detenido

Francis Davinson Orosco Tucto (21), fue detenido por policías del equipo de homicidios del Departamento de Investigación Huánuco sindicado de ahorcarla e intentar acuchillar a su ex conviviente frente a su menor hija de 6 años. El delito que fue tipificado por la fiscalía de turno como feminicidio en grado de tentativa ocurrió a las 7:20 p.m. del 2 de abril en un inmueble ubicado en la avenida Perú, altura del paradero 12, en San Luis, Amarilis.

Según la denuncia presentada por Jhanet a las 4:30 p.m. instantes que estaba alistándose para salir al parque con su menor hija vio que en la ventana estaba parado su exconviviente que con palabras soeces preguntó, porque, estaba tan arreglada y pidió que abra la puerta, pero ante la negativa decidió retirarse para regresar tres horas después. Al ver que su papá estaba gritando, la niña intentó esconderse detrás de la cómoda, para luego salir y ese momento fue aprovechado por Francis para entrar y decir “tienes 10 segundos para decirme a donde estás yendo”.

Ante dicha amenaza, la madre de familia decidió ingresar a su habitación para evitar que su hija siga asustándose y es donde el ahora detenido la empieza a golpear con patadas y puñetes para luego cogerla del cuello con la intención de ahorcarla. Con el forcejo, la madre de familia cayó al piso y es donde la niña agarra el cuchillo que estaba sobre la cómoda para pedirle al agresor que deje a su madre, pero Orosco Tucto habría hecho caso omiso.

Mientras la joven madre era golpeada en el piso por su ex pareja, la niña gritaba pidiendo que no mate a su mamá, pero ni siquiera las súplicas de la menor hicieron que detenga de su intención de acabar con la vida de Janhet, quien como su última opción habría decidido morder la mano de su agresor. Tras lograr ponerse de pie, cogió su celular para llamar a sus suegros, pero al no encontrar respuesta los vecinos que habían escuchado la agresión comunicaron el caso a sus familiares que llegaron al inmueble y evitaron un caso de feminicidio.

La agraviada acudió al complejo policial ‘Alcides Vigo Hurtado’ para denunciar el caso ante la Policía, cuyos agentes lograron detener a Francis Orosco.