Joven contó que sus ‘firulais’ fueron atacados por el “Tunchi”

Joven contó que sus perros fueron atacados

En una historia cautivadora y misteriosa que ocurrió en Yarinacocha, cerca del asentamiento La Perla, un joven se enfrentó a una pregunta intrigante: ¿Qué harías si te encontraras con un Tunchi? Este relato nos sumerge en una experiencia sobrenatural que involucra a sus queridos perros y a la presencia aterradora de este ser mitológico de la selva peruana.

Todo comenzó una noche cuando el joven regresaba de una fiesta y, debido a su estado de embriaguez, dejó accidentalmente a sus perros afuera de la casa. Al despertar al día siguiente, la madre de Claudio hizo un descubrimiento desgarrador: los perros temblaban y tenían los ojos casi cerrados, pero lo más trágico fue encontrar al Schnauzer sin vida, con una expresión de pánico y legañas en sus ojos.

La madre, visiblemente triste, compartió la devastadora noticia con Claudio. Al abrir la puerta de la casa, los perros corrieron hacia adentro con una urgencia desesperada y se escondieron debajo de la cama. Aunque Claudio intentó llamarlos, los animales se negaron a salir y mostraban dificultad para abrir sus ojos, cubiertos de legañas. Esta extraña situación desconcertó al joven, quien se preguntaba qué había sucedido durante la noche.

Según la abuelita de Claudio, los perros habían pasado por una experiencia aterradora durante la noche. Aunque todos estaban cansados y no prestaron atención a los aullidos y ladridos desesperados de los canes por ingresar a la casa, la abuela afirmó haber escuchado silbidos largos y aparentemente distantes. No había duda de que los perros habían visto al Tunchi, un ser maligno de la selva peruana. Se dice que el Tunchi emite un silbido escalofriante que anuncia la muerte o la locura de quienes lo escuchan, y los perros no eran una excepción.

El joven reveló que en su zona la presencia del Tunchi es común y que a menudo se divierte asustando a los borrachos que regresan a sus hogares después de una noche de juerga. Algunos afirman que el Tunchi los persigue, otros que los abraza y otros que les juega bromas pesadas. Aunque aparentemente nadie ha muerto debido a este ente, el joven se sorprendió al enterarse de que su Schnauzer había fallecido supuestamente a causa de uno de estos encuentros con el Tunchi, según la versión de su abuela.

Después de enterrar a su querida mascota, el joven observó que los otros perros se negaban a salir por las noches, rechazando cualquier invitación a aventurarse afuera. Esto generó en él la idea de mudarse a otro lugar donde no haya Tunchis ni borrachos. Su temor hacia estos seres sobrenaturales era palpable, y la tristeza por la pérdida de su perro aumentaba su deseo de alejarse de la zona.

En busca de respuestas, el joven llevó al perro fallecido al veterinario, quien resultó ser su primo. Para su sorpresa, el veterinario le informó que la causa de la muerte del Schnauzer fue un problema cardíaco, un paro cardíaco fulminante. En otras palabras, el perro murió de susto o, más precisamente, de terror causado por algo que presenció y que generó una impresión tan fuerte que su corazón no pudo soportarlo.

Esta inquietante historia deja a Claudio reflexionando sobre su futuro y la posibilidad de un nuevo comienzo en otro lugar. Aunque el miedo y el trauma han dejado su huella en su mente y en la de sus perros, Claudio aprendió una valiosa lección: evitar silbar, ya que podría desencadenar ataques al corazón en sus fieles compañeros.

La historia del encuentro con el Tunchi nos sumerge en el fascinante mundo de lo desconocido y nos hace cuestionar las leyendas y mitos que rodean nuestras vidas. Además, nos recuerda la importancia de proteger y cuidar a nuestras mascotas, brindándoles un entorno seguro y evitando situaciones que puedan generarles miedo o peligro.

A medida que Claudio continúa su camino, se enfrenta a la incertidumbre de lo que le depara el futuro y a la posibilidad de encontrar un nuevo hogar lejos de la presencia amenazante del Tunchi. La suerte y la valentía serán sus aliados mientras busca un lugar donde pueda vivir en paz y armonía, libre de temores y de la sombra del ente mítico que ha dejado una marca indeleble en su vida y en la de sus perros.