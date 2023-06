Joven campoverdino fue testigo de un exorcismo fallido

Joven campoverdino

Un día, Ricardo un joven campoverdino muy escéptico con los temas religiosos fue invitado a la iglesia evangélica por una tía muy ferviente y curioso decidió ir al estar cerca de su casa. No sabía muy bien de qué se trataba, pero le llamó la atención el cartel que decía: «Ven y libérate de tus demonios». Pensó que quizás podría encontrar alguna respuesta a sus problemas o al menos pasar un rato divertido.

Lo que no se esperaba era encontrarse con una escena de terror digna de una película de Hollywood. Cuando todos estuvieron adentro cerraron las puertas y entonaron canticos a vivía voz. En el altar, había una chica que gritaba y se retorcía como si tuviera un ataque epiléptico. A su alrededor, varios pastores y fieles le imponían las manos y le ordenaban al diablo que saliera de su cuerpo. El joven se quedó paralizado, sin saber si salir corriendo o quedarse a ver qué pasaba.

De repente, la chica se calmó y abrió los ojos. Parecía normal, pero cuando habló, su voz era grave y profunda. Dijo: «Soy el príncipe de las tinieblas y he venido a reclamar el alma de esta muchacha. Nadie puede detenerme». Los presentes se asustaron y empezaron a rezar más fuerte. Ricardo sintió un escalofrío y mirando a su tía se preguntó si eso era real o una broma.

Entonces, la chica hizo algo que lo dejó helado. Se arrancó la piel de la cara con las uñas, dejando al descubierto sus huesos y músculos. La sangre salpicó por todas partes y el olor era insoportable. Ricardo no pudo aguantar más y vomitó en el suelo. La chica sonrió con malicia y dijo: «¿Te gusta lo que ves? Esto es solo el principio. Pronto todos ustedes serán míos».

Los pastores no se dieron por vencidos y siguieron orando con más fervor. Uno de ellos tomó una cruz de madera y se la clavó en el pecho a la chica. Ella soltó un alarido y cayó al suelo. El joven pensó que estaba muerta, pero para su sorpresa, la herida se cerró sola y la piel volvió a cubrir su rostro. La chica se levantó como si nada y dijo: «Eso no me hace nada. Soy inmortal».

Ricardo ya no sabía qué hacer y entendió por qué gritaban tan fuerte al entonar esos canticos ‑‑era para que las personas en los exteriores nunca imaginen lo que pasaba aquel día. Estaba aterrado y quería escapar de ese lugar, pero algo lo mantenía pegado a su asiento. Era como si una fuerza invisible lo atrajera hacia la chica poseída. Ella lo miró fijamente y le dijo: «Tú eres especial. Tienes un don que yo puedo usar para mis planes. Ven conmigo y te mostraré cosas que nunca has visto».

El joven sintió una extraña atracción por ella y se levantó de su silla. Los pastores intentaron detenerlo, pero él los empujó con una fuerza sobrehumana. Se acercó al altar y tomó la mano de la chica. Ella le sonrió y le dijo: «Bienvenido a mi mundo». Luego, se fue la luz y en segundos ambos desaparecieron.

Desde ese día, el joven nunca volvió a ser el mismo. Empezó a tener pesadillas con demonios y muertos. También desarrolló una habilidad para predecir la muerte de las personas con solo mirarlas a los ojos. Se convirtió en un paria para su familia y sus amigos, que lo temían y lo rechazaban por su extraño don.

Solo unos pocos se quedaron al lado de Ricardo y lo apoyaron en sus sueños de estudiar en la UNIA. Él les contó lo que le había pasado en la iglesia evangélica y cómo había sido testigo de un exorcismo fallido. Les dijo que se arrepentía de haber ido a ese lugar y que deseaba olvidar todo lo que había visto.

Pero eso era imposible, porque cada noche, la chica poseída lo visitaba en sus sueños y le decía: «No puedes escapar de mí. Eres mío para siempre». Y cada vez que ella le hablaba, él sentía un placer indescriptible que lo hacía olvidar el miedo y el dolor.

Por eso, quiso compartir su historia con El Choche, para advertirnos de los peligros de meterse con lo desconocido y para liberarse un poco de su carga emocional.