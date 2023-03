Jefe de la PNP no asiste a declarar ante la Fiscalía

Por segunda vez, el comandante general de la PNP Raúl Alfaro Alvarado no asistió ante el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder para que brinde su declaración sobre su vínculo con el empresario español Jorge Hernández Fernández, acusado de liderar un grupo de inteligencia que pretendía rastrear a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y al coronel PNP Harvey Colchado.

Fuentes de la República informaron que el jefe de la Policía Nacional no acudió a la diligencia de declaración testimonial. Si bien la primera cita a la que no se presentó se programó para el último viernes 10 de marzo, el alto mando Raúl Alfaro volvió a ser llamado para este sábado; sin embargo, una vez más, no cumplió con la notificación.

«Equipo Especial contra la Corrupción del Poder programa la diligencia de declaración testimonial del comandante general PNP Raúl Enrique Alfaro Alvarado a las 9:00 a.m. del 11 de marzo de 2023 en la avenida España N° 400, en el Cercado de Lima», dice la nota a la que accedió este medio.

Fuentes del despacho del comandante general Raúl Alfaro, se supo que recién tuvo conocimiento a través de las redes sociales, que el fiscal del Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder Luis Martínez Morales lo había notificado por el caso del ‘Español’.

Sin embargo, fuentes de la fiscalía confirmaron que la notificación al comandante general de la PNP se realizó de acuerdo al registro de su documento de identidad donde figura su domicilio. Incluso la citación fue recepcionada por Erber Malca Herrera tío del general Raúl Alfaro, quien firmó dicho documento.

Raúl Alfaro Alvarado y su vinculación con el ‘Español’

La hipótesis de un posible vínculo entre el comandante general PNP Raúl Alfaro Alvarado y Jorge Hernández Fernández responde a una fotografía a la que accedió el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder de un evento que se realizó en agosto de 2021.

En la imagen se observa a Jorge Hernández Fernández, alias el ‘Español’, al lado del comandante de la PNP. También se encuentran otros oficiales, como el general PNP (r) Jorge Luis Cayas Medina; el coronel PNP (r) Jorge Cassanova Cubas, exdirector de la Digimin; el superior PNP Antonio Chávez Díaz; y superior técnico de primera PNP Luis Malpartida Zevallos.