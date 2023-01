Javier Bonilla fue abandonado por su propia bancada

Contra todo pronóstico, el líder del movimiento Todos Somos Ucayali, Javier Bonilla, solo obtuvo un voto ‑‑el suyo‑‑ durante las elecciones del Consejo regional para designar al nuevo vicegobernador o vicegobernadora para el periodo 2023-2026.

VER TAMBIÉN: Allanan casa de presunto hacker en Iquitos

El partidario de la cocona se anunciaba como uno de los favoritos para acompañar a Manuel Gambini. Sin embargo, recibió la espalda de nueve consejeros. Incluyendo a su compañero de bancada en representación de la provincia de Purús, Miguel Silva, quien se abstuvo a votar.

Sobre sus motivaciones para «traicionar» a su líder partidario, Silva afirmó que ninguna de las propuestas priorizaba el desarrollo de la región por sobre sus intereses particulares. Asimismo, invitó a los consejeros a reflexionar y a apartar sus diferencias para la próxima sesión.

Y es que Bonilla inició su participación en la sesión extraordinaria de forma confrontacional, afirmando que el presidente del Consejo, Manuel Antonio ‑‑quien también es su compañero en Todos Somos Ucayali‑‑ estaba facultado de emitir su voto. Esto se da a que su participación solo se permite en caso de darse un empate entre dos propuestas, según la Ley N 27867 Orgánica de Gobiernos Regionales.

VER TAMBIÉN: Sueño habría provocado accidente con muertes

La insistente petición de Bonilla tuvo sentido cuando, una vez acabada la sesión, el consejero Antonio señaló a nuestro medio que de haber podido participar habría apoyado la candidatura de su líder por «una cuestión de lealtad».

«No he podido votar por presidir el Consejo, pero con toda claridad digo que hubiera dado mi voto al consejero Bonilla, porque es quien me trajo al movimiento y le debo mucha lealtad. De los demás (Miguel Silva) no puedo opinar, porque ya es responsabilidad suya», opinó Antonio.

El líder de la cocona también criticó el hecho que los demás candidatos no hayan sido propuestos por sus respectivas organizaciones políticas. Ya que Jenny Reyna, de Cambio Ucayalino, fue presentada por Lucerito Dávila de Ucayali Región con Futuro; y Pruhl De Pinho, de Acción Popular, fue presentado por Robert Pedro de Somos Perú.

Es preciso mencionar que la candidatura de Bonilla estaba en duda hasta el último jueves, debido a que el consejero estuvo a punto de declinar su propuesta tras la filtración de una foto en la que se le ve cenando con el gobernador Gambini en un chifa del centro de la ciudad de Pucallpa.

Quien filtró esta foto fue el consejero oficialista Jesús Tello, con quien el «coconero» tuvo algunos cruces durante la sesión extraordinaria.

La próxima sesión del Consejo regional para ‑‑esta vez sí‑‑ definir, quién será el vicegobernador o la vicegobernadora se llevará a cabo este miércoles 11 de enero. Los candidatos deberán presentar nuevamente sus propuestas para participar de la elección.