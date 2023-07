Javier Bonilla afirma que “‘Tigrillín’ es nadie” en el PRIM

Javier Bonilla

El consejero de oposición Javier Bonilla se pronunció sobre la incisiva fiscalización que realiza sobre el PRIM, donde Luis Reátegui ‘Tigrillín’ estaría cometiendo un ilícito penal al presentarse y coordinar bajo el único mérito de ser “amigo del gobernador”. “Convoca a la prensa a su antojo”, acusa Bonilla. También advierte que hay traición en el entorno de Gambini. Sobre el Hospital Regional de Pucallpa, sostiene que “Gambini siempre dijo que él dejó el hospital ‘empezadito’ y ahora nos lo entregará ‘en pedacitos’”.

El polémico consejero regional Javier Bonilla Pomachari dice sentir molestia por la letárgica actuación de los órganos de control y administración de justicia, herramientas en la lucha contra la corrupción. En entrevista, el consejero siempre considerado opositor de Gambini se despacha y no solo critica todos los sectores de la administración regional -con especial énfasis en el caso de ‘Tigrillín’- sino que aconseja al gobernador apoyarse en el Consejo a fin de poder hacer frente a las fuerzas oscuras que buscan sacarlo del cargo a como dé lugar.

VER TAMBIÉN: Midis gestionó transferencia de más de 21 millones de soles

CASO ‘TIGRILLÍN’

Sobre el caso de Luis Reátegui Alegría, (el popular ‘Tigrillín’), el consejero dice estar a la espera del informe de control concurrente que la Contraloría debe emitir en los próximos días.

“He consultado al gerente (Eder Díaz) y me dijo que los abogados están revisando el caso para emitir pronunciamiento, espero que así sea”, sostiene. Sin embargo, advierte que el curso de la fiscalización llevaría a establecer responsabilidades administrativas tanto en el gerente del PRIM Wagner Ruiz, así como sobre el mismo Gambini. Pero la responsabilidad no alcanzaría al popular ‘Tigrillín’, manzana de la discordia en este caso, por “no ser nadie” en la administración regional ya que, al parecer no tendría ningún cargo regional.

TE PUEDE INTERESAR:



Gobierno Regional Ucayali – Plataforma del Estado Peruano

www.gob.pe https://www.gob.pe › regionucayali

“El señor Reátegui no es funcionario del GORE, yo he investigado y él no es nadie, no existe. Nada lo liga a la gestión; sin embargo, se presenta ante los dirigentes de asentamientos humanos, con quienes lleva trabajando años y coordina reuniones en calidad de ser el ‘amigo’ del gobernador. Ello sin duda es un ilícito penal”, declara Bonilla. El consejero reveló que el gobernador ya se comprometió a cambiar al gerente del PRIM, pero esto aún no ha sucedido.

“Las irregularidades son grandes y quien menos responsabilidad va a tener va a ser Lucho Reátegui. Pero él se aparece en los medios y eso le hace daño a la gestión Gambini. Tal vez el gobernador lo considera su brazo político y ya él será responsable de lo que suceda”, sostiene Bonilla.

El consejero señala como responsable de esto al expresidente Jorge Velázquez.

“Luis Reátegui solo tiene quinto de secundaria y estudios técnicos. Entró a trabajar en la primera gestión de Jorge Velásquez como ingeniero. Desde el Consejo he fiscalizado y hasta el Consejo lo declaró persona no idónea para la gestión pública, en ese entonces Velázquez lo retiró del cargo que tenía en Desarrollo Comunal y lo puso en otro lado desde donde seguía coordinando con los asentamientos humanos, parece que eso mismo va a pasar actualmente”, advierte Bonilla.

“Si usted observa son los mismos dirigentes de asentamientos que lo acompañan hasta hoy. Él no tiene ningún cargo, pero está cometiendo ilícitos de orden penal. Dentro de las instalaciones de PRIM han hecho una manifestación que a mi entender es de carácter político. Lo grave es que él (Reátegui) no tiene ninguna responsabilidad porque no tiene cargo. Reátegui no firma ningún documento, él no es nada. Pero convoca a la prensa a su antojo”, sostiene el consejero.

CHIFAZO

Bonilla también recordó que para evitar lo que considera una gestión eminentemente desaprobada, el consejo convocó al célebre ‘chifazo’. En él se propuso al gobernador hacer un co-gobierno en el que cada consejero tendría una cuota de decisión para sugerir a los gerentes y directores regionales. “Ello permitiría que, si alguien falla, sea de absoluta responsabilidad de quien lo recomendó y evitaría los problemas que hoy enfrenta la gestión”, sostuvo Bonilla.

En la cita (chifazo) producida al inicio de la gestión, asistieron casi todos los consejeros, entre ellos, la hoy vicegobernadora Jenny Reyna.

Precisamente, sobre la persona que ocupa el cargo (en la vicegobernación) al que aspiró Bonilla durante la sesión del Consejo que elegiría entre ellos a su representante en el Ejecutivo, Bonilla lanzó serias advertencias.

El consejero finalmente recomienda al Gobernador buscar el apoyo del Consejo para hacer frente a los múltiples problemas que lo aquejan. “Gambini está huérfano”, dice.

Al ser consultado sobre su opinión de las múltiples obras del sector Salud y el traslado parcial de pacientes al nuevo HRP, Bonilla zanja que “Manuel Gambini nos dijo que él dejó el hospital ‘empezadito’ y hoy nos lo va a entregar ‘en pedacitos’”.