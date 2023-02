JANICE SORIA GONCALVEZ BRILLÓ EN EL CARNAVAL UCAYALINO

Hija de ex Miss Ucayali 93 deslumbró con su belleza en corso por EXAFAM

No cabe duda que uno de los carros alegóricos que más llamó la atención del público durante el corso carnavalesco realizado ayer fue el de la Asociación de Ex Alumnos del Colegio Faustino Maldonado (EXAFAM), por su singular decoración en cuya parte delantera lucía una gigantesca Anaconda, pero aun más que eso, deslumbró la imponente presencia de su reina sobre la plataforma del carro, nos referimos a la bellísima y encantadora Janice Brigitte Soria Goncalvez de 20 años, hija de la ex Miss Ucayali 1993, Gianina Goncalvez Montoya, de quien al parecer Janice habría heredado su espléndida belleza, así como su estatura de 1.75 y su espectacular anatomía que impactó a muchos, cuando repartía besos volados por doquier.

También se pudo observar, a un gran contingente de exalumnos maldonadinos, alrededor de este pomposo carro alegórico que además llevaba en la parte delantera una humbisha sobre ruedas como parte de su decoración. Sobre el particular, en rápida entrevista con El Choche, el Presidente de EXAFAM Jhonny Del Águila Díaz, manifestó que la institución que representa a decidido tener una vida orgánica más activa que antes y es por ello que ante la invitación de la Dirección de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), no dudó en participar en este hermoso corso, como parte de las celebraciones del Carnaval Ucayalino 2023.

Señaló que, junto a su junta directiva, han trabajado con mucho énfasis para que su participación en este corso carnavalesco, pueda ser de gran magnitud, siendo así que han logrado distinguirse como uno de los mejores y más impresionantes carros alegóricos que han desfilado, por lo que no dudó que puedan ganar del referido concurso. Indicó, asimismo, que EXAFAM se ha convertido en un referente para otras asociaciones, por cuanto se ha logrado avances cuantitativos no solo en la mejora de su local institucional, sino también en tener una vida más activa junto a sus socios. En ese sentido, reveló que se proyectan para el presente año, en la participación de actividades sociales, pero también en proyección social hacia la comunidad en general.

Por su parte, la guapa y exuberante Janice Soria Goncalvez, nos contó que es la primera vez que participa en un evento como este y que se ha sentido halagada por las muestras de aprecio que ha recibido, no solo del público, sino también, de los asociados de EXAFAM, quienes la trataron como una verdadera reina.

Refirió, que a diferencia de su mamá no ha pensado participar en certámenes de belleza, aunque claro no le han faltado propuestas, pero que actualmente se encuentra abocada a sus estudios de Medicina Humana, que viene cursando en una Universidad de Bolivia. “Sin embargo, no descartó en algún momento convertirme en una futura reina, porque no”, acotó. Hasta el cierre de esta edición, aun no se conocía al ganador del mejor Carro Alegórico.

SAMUEL PINEDO