Parejita reserva hotel para su luna de miel y descubren que son los únicos alojados

Pareja: Únicos Huéspedes en un Resort Cinco Estrellas

Una Llegada Sorprendente

Cameron Jensen y su esposa Carly, de Utah, Estados Unidos, viajaron a Los Cabos en México para disfrutar de su luna de miel en el lujoso Grand Velas Boutique Los Cabos. Sin embargo, lo que esperaban como unas vacaciones llenas de diversión, dio un giro inesperado cuando descubrieron que serían los únicos huéspedes en el resort.

Una Estadía Documentada en TikTok

Cameron documentó esta experiencia en su cuenta de TikTok, convirtiéndose en viral en cuestión de horas. Compartió su sorpresa al darse cuenta de que eran los únicos alojados en un resort donde las habitaciones pueden costar $1.150 por noche. A pesar de su emoción inicial, pronto se sintieron extraños al estar solos en un lugar tan grande.

La Búsqueda de Compañía

A lo largo de su estadía, Cameron y Carly buscaron activamente otros huéspedes, solo para encontrarse con contratistas trabajando en el hotel. Aunque encontraron a una pareja de ancianos y otra pareja más joven durante el desayuno, seguían preguntándose por qué el lugar no estaba lleno.

Respuestas Variadas y una Despedida Especial

Preguntaron a los empleados del resort sobre la situación, obteniendo respuestas variadas que iban desde la negación hasta menciones de construcción o temporada baja. Al partir, el personal les dio una sorpresa, despidiéndolos con una banda y un cartel

que decía «You are not alone» (No están solos), dejando a Cameron preguntándose si habían visto su video viral.