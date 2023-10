Padre entrega a su hijo a la policía tras pelea escolar en la que 1 alumno salió herido

Un padre de familia generó un intenso debate en las redes sociales al transmitir en vivo su viaje a las oficinas del Ministerio Público para entregar a su hijo, quien había sido requerido por las autoridades debido a su involucramiento en una pelea escolar.

Cuatro menores detenidos

Este incidente tuvo lugar en el CBTIS de Guaymas, Sonora, donde cuatro estudiantes menores de edad fueron detenidos después de que uno de ellos apuñalara a otro durante una riña. La investigación sobre el incidente aún se encuentra en curso.

Según informes de El Universal, el conflicto comenzó con una pelea entre dos jóvenes, en la que uno de ellos resultó herido por arma blanca a manos de otro menor de edad. Cuando los amigos del herido intervinieron, se desató un enfrentamiento adicional.

El Padre Trató de Hacer lo Correcto

Durante una transmisión en vivo, que fue ampliamente compartida en las redes sociales, el padre del joven involucrado afirmó que su hijo no estaba tratando de escapar y que estaba entregándolo a las autoridades como un ejemplo para que otros padres hicieran lo mismo.

«Hoy estoy llevando a mi hijo ante el Ministerio Público. Estoy haciendo este video para que sepan que mi hijo no está huyendo… Me gustaría que los padres de los demás jóvenes se acercaran, hablaran con sus hijos y dijeran la verdad, porque algo no concuerda, sus declaraciones no coinciden», expresó el padre.

