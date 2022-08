“Choborra” se acaba el licor tras quedar encerrado

HUÁNUCO: Personal de la Unidad de Ejecución Coactiva, clausuraron un local con funcionar clandestino del Jr. Huánuco, procedieron a tapear la puerta con cemento y ladrillos, sin percatarse de Raúl Pacheco de 34 años, quien había ingresado al local de su hermana a dormir.

Según informes, la responsable de la clausura, Roxana Minaya, tras tocar en reiteradas ocasiones la puerta para asegurarse si habría alguien adentro, tras no recibir respuesta, procedieron a cerrarlo.

Posteriormente, familiares del sujeto hicieron el aviso a los serenos de Huancayo sobre el caso, alrededor de 15 horas y no había comido nada por lo que estaban preocupados por su salud, Raúl dijo a su hermana. Me quedé dormido, la puerta está trancada, tengo hambre ábreme la puerta, ¿por qué me encierran?, me tomaré los tragos”.