Hombre crea mujer de trapo y la convierte en su pareja

Colombia: Un hombre se volvió la sensación en redes sociales tras crearse una muñeca de trapo y convertirla en su novia. El joven colombiano manifiesta que la idea nació de una ruptura amorosa “Esta vez no me romperán el corazón, con ella pienso casarme” afirmó.

Cristian Montenegro tiene 27 años nació en Cali, Colombia, y actualmente vive en Bogotá, donde se ha establecido con su inanimada pareja desde 2021, año que comenzó con ellos “siendo amigos” hasta que poco a poco fue naciendo el amor, según comentó

Algunos meses antes de que Natalia llegase a su vida, Cristian diseñó a sus hijos, también hechos de trapo: Adolfo Daniel y Lady María, de 8 y 3 años respectivamente, de acuerdo a la historia que les inventó.

“Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, anunció en uno de sus videos. “Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie. No me puedo quedar solo”, agregó.