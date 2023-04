Historia de terro: «A un mal, buena cara»

Pero terminaron, en un callejón sin salida, era un barranco muy grande, Alex empezó a idear un plan, ‑‑ ¿Debemos cruzar los dos, de acuerdo? ‑‑, si, si no sobrevivimos, quiero decirte que te amo de verdad, que nunca te dejare, ni por todo el dinero del mundo, ‑‑muchas gracias Nicole, eres la mejor persona que jamás conocí‑‑, Alex levantó a Nicole y con todas sus fuerzas la lanzó al otro lado.

Gracias a ello, Nicole sobrevivió, Alex no tendría la misma suerte, ‑‑ ¡Alex! ‑‑, déjame, eres lo que más me importa, sé que debes vivir, eres la única que me quiere de verdad, y no quiero que trasciendas por mí, te quiero, la criatura empezó a salir de la maleza, con un furor agarró a Alex y empezó a reír con mucha gracia, Nicole no pudo presenciar lo que pasaba y como era destrozado su alma gemela entre las fauces de esa monstruosa bestia por lo que corrió sin rumbo.

El monstruo escondido detrás del árbol les dijo a sus padres, tenía evidencias en su piel y corazón, Michelle le dije que habían cerrado el tranvía por asesinatos sin sentido, Nicole se sintió estúpida, pero Michelle le dijo que su pase de salida era para dos y le invitó a irse con ella.

Nicole no pensó en Sam durante la noche, para cuando la recordó, sus padres le informaron que se había suicidado, Nicole no sentía nada más que dolor y sola no podía afrontarlo.

Michelle y Nicole se embarcaron a Nueva Zelanda, ahí Nicole tomó un trabajo rápido, gracias a sus estudios, pero Michelle no lo consiguió fácil, ya con el tiempo Nicole no sentía mucho dolor, pero esa herida sentimental, era profunda, Nicole y Michelle vivían en apartamentos distintos por eso Nicole no podía dormir con aquella imagen de esa criatura, ella quedó marcada, para toda la vida… Fin.