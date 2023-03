Hallan sin vida a Janeth Tello, desaparecida hace 4 meses

Estudiaba Derecho en la filial de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (Uladech), en Ayacucho, y soñaba convertirse en una defensora de causas sociales. Janeth Tello Roca (26) salió de su casa el 11 de octubre del año pasado a una reunión de amigos en una discoteca y no volvió.

Su familia dice que “permanentemente” estaba buscando trabajo para “progresar y salir adelante”.

Janeth vivía con su madre Eulalia Roca de la Cruz en la ciudad de Ayacucho. Fue ella quien denunció ante la Policía su desaparición. Hicieron operativos, rastrillajes y hasta con perros adiestrados la buscaron desde entonces.

VER TAMBIÉN: Empresario llevaba 58 días secuestrado junto a su ayudante

Después de cuatro meses de una incansable y desesperada búsqueda, su cuerpo momificado fue hallado en un descampado del centro poblado de Llamocctachi, en el distrito de Chincho, provincia de Angaraes, región Huancavelica.

La tarde del último miércoles una pobladora que salió a recolectar cochinilla halló el cadáver a unos cinco kilómetros de ese sector. La joven estudiante fue una de las 5.381 mujeres que fueron reportadas como desaparecidas el año pasado.

De acuerdo con la manifestación de su madre, la desaparición de la joven ocurrió tras salir con un amigo a un centro nocturno de la ciudad de Ayacucho. Los deudos presumen que en esta reunión se habría encontrado con otras amistades.

Desde entonces no supieron más de ella y perdieron todo tipo de comunicación. La buscaron por diferentes lugares e incluso salieron con la policía, pero no lograron ubicarla. Durante los meses que siguieron, su mamá no perdía las esperanzas de ubicarla sana y salva. Pero el jueves confirmó que los restos eran de su hija.

VER TAMBIÉN: Capturan a sujeto con orden de requisitoria por violencia familiar

Ante este presunto caso de feminicidio, los padres de Janeth Tello solicitaron a los operadores de justicia una exhaustiva investigación para capturar a los culpables, toda vez que en el lugar del hallazgo se encontró una casaca que pertenecería a uno de sus supuestos amigos.

Además de las mujeres desaparecidas, el año pasado también se reportaron 137 feminicidios y 111 tentativas de este delito, según la Defensoría del Pueblo. En lo que va del año ya se han cometido 26 feminicidios.

Datazo:

Pedido. “Urge que se fortalezcan las acciones de búsqueda de las víctimas y que se dé apoyo a las familias”, señala la Defensoría del Pueblo.