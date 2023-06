Gobernador de Puno tras anuncio de no permitir izar la bandera

El gobernador de Puno, Richard Hancco, habló sobre el anuncio de las comunidades quechuas y aimaras de no permitir izar la bandera a las instituciones de las Fuerzas Armadas y sobre el paro regional del pasado martes 30 de mayo.

Como se hizo público, la población acordó izar la bandera a media asta; pero no la bicolor, sino la blanca y negra en señal de duelo y protesta, porque aseguran que el Gobierno los reprimió, como si fuesen terroristas.

Al respecto, Richard Hancco aseguró que discrepar con el Gobierno no tiene que ver con los símbolos patrios. Agregó que no está de acuerdo y no se puede ir en contra de la institución policial o militar porque la violación de derechos humanos tiene responsables individuales.

Dijo también que conserva su postura frente al Gobierno de turno, por la violación de derechos fundamentales y adjetivos a los ciudadanos puneños. Manifestó que es de suma importancia identificar a las personas que se han salido de la ley y esclarecer las muertes tanto de los soldados, así como de las protestas de Juliaca y diversas partes de la región, que es el derecho de todos.

Sobre el paro convocado para el último martes

“No asisten al paro porque necesitan trabajar”, dijo el gobernador de Puno, tras no verse una masiva asistencia a la convocatoria de la manifestación del último martes 30 de mayo.

Richard Hancco aseguró que la población necesita recuperar su economía después de todo lo que ha pasado, porque no es como el Gobierno ha tratado de decir, que están financiados. Pero aclaró que eso no significa que respaldan a Dina Boluarte o Alberto Otárola.