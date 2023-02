Gino Assereto arremete contra ‘señito’ “Tanto me haz juzgado sin conocerme”

Gino Assereto, conocido chico reality de EEG, arremetió contra una mujer que le había pedido una foto a lo cual él respondió “Tanto me haz juzgado sin conocerme” luego que presuntamente la mujer había hablado mal de él.

VER TAMBIÉN: Iquitos: Bomberos denuncian que no fueron atendidos por ESSALUD tras verse afectados en incendio de fábrica de ensamblaje

En las imágenes compartidas por Instarándula se observa cómo la expareja de Jazmín Pinedo baja de un taxi e inmediatamente increpa a la mujer que le pide autógrafo.

“Tanto me has juzgado sin conocerme”, cuestionó y rápidamente se fue. La mujer quedó en shock y no se quedó callada. “Ya te conozco ahora pues, eres malcriado”, respondió