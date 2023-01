Gestión Gambini arrancó el 2023 sin presupuesto

El Gobierno Regional de Ucayali (GOREU), inició el año 2022 sin Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), debido a que este no llegó a ser aprobado por el anterior Consejo Regional. Dicha complicación habría significado dos días laborales perdidos para la gestión Gambini.

El recién juramentado consejero delegado, Manuel Antonio, afirmó que este hecho representa un llamado de atención para los exfuncionarios de la administración Gutiérrez, quienes debieron entregar la institución con toda la documentación actualizada y el presupuesto preparado.

“Esta gestión está entrando con particularidades que nos vienen retrasando, como la designación de la vice gobernación. Por otro lado, la aprobación del PIA debió llevarse a cabo en diciembre último, pero tampoco se logró. Esta es una crítica a la administración anterior, que ha terminado con un gobernador preso y cierta inestabilidad política”, cuestionó el consejero Antonio en entrevista con nuestro medio.

Agregó que destrabar estos percances es vital para iniciar con los trabajos acordados con el gobernador Manuel Gambini Rupay, empezando con la reanudación de las obras emblemáticas para la región como el Hospital Regional de Pucallpa, el Boulevard de Yarinacocha, la carretera Neshuya-Curimaná, entre otras.

Ver También: Apertura del Año Fiscal en el Ministerio Público

El nuevo presidente del Consejo Regional de Ucayali, afirmó que la solución a este problema es competencia directa del despacho de Gobernación, que ahora debe aprobar el presupuesto institucional que será para gasto corriente e inversiones durante este 2022.

Consultado por este Diario, el gerente general del GOREU, José Luis Vela, indicó que la falta del PIA significó un retraso para la toma de funciones de los nuevos trabajadores del GOREU. Vela señaló que el presupuesto para este año sobrepasa los 1 200 millones de soles.

“Nosotros tenemos que aprobar este presupuesto vía resolución ejecutiva regional. Claro que esta situación nos perjudica y retrasa en los procedimientos porque en la práctica estamos sin presupuesto para trabajar, pero lo vamos a solucionar en las próximas horas”, aseguró.

Vela afirmó que la Gerencia de Presupuesto se encuentra elaborando el informe técnico correspondiente para pasarlo al despacho de Gobernación y se realice la aprobación. Al igual que el consejero Antonio, el funcionario reconoció que se trata de una falta cometida por la anterior gestión.

“Estamos perdiendo dos días, pero hay que dar solución a los problemas y no estar quejándonos. Así hemos encontrado el Gobierno regional y hay que seguir para adelante. (…) no debe darse esta situación porque parte de la responsabilidad de la gestión es entregar todo formalmente para que el próximo gobierno disponga de todas las herramientas necesarias, pero esta es la realidad que nos tocó”, dijo.

El exconsejero Raúl Soto, explicó a este medio que no se aprobó el PIA para el 2022 debido a que la Gerencia de Presupuesto del GOREU entregó el informe un día antes de la última sesión de Consejo regional del año, que se llevó a cabo el 29 de diciembre último. Lo cual catalogó como una “irresponsabilidad” por parte de la parte ejecutiva.

“Desde el Consejo regional ya habíamos pedido varias veces a los funcionarios del GOREU que no demoren en enviarnos el PIA, pero no les importó. Eso reclamaron los consejeros”, indicó Soto.

Añadió que en el informe del presupuesto para este 2023 no se especificó cuáles serían las variaciones con respecto al PIA de 2022. Asimismo, designaban al Consejo regional el mismo monto que se le asignó el año pasado, pese a que esta gestión contará con un consejero adicional.

“Estas observaciones hicieron que los consejeros no aprueben el PIA 2022 por ser un trabajo improvisado. No puede ser posible que en un informe no se indiquen las variaciones de un año con otro para saber si se ha mejorado o no. Solo proponían la cifra y ponían que tanto era para cada sector. Sin ninguna justificación”, se quejó.

Agregó: “Les he dicho a los nuevos consejeros que no acepten el mismo presupuesto del año pasado porque el Consejo ha aumentado. Deben hacer esta observación para el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)”.