Gambini para mejorar debería limpiar su gestión

Faltan escasas horas para llegar al día 100 de la gestión del gobernador regional Manuel Gambini Rupay, pero una evaluación somera lo encuentra lejos de exhibir logros significativos. Al contrario, desde afuera se percibe desorden y caos en la administración por intereses contrapuestos de los funcionarios que ha ubicado en cargos clave. Mientras tanto el consejero Javier Bonilla reaparece en el espectro político anunciando una posible denuncia contra el gobernador regional, si no hay un cambio de rumbo.

DECEPCIÓN EN EL BOULEVARD

Al gobernador Manuel Gambini, quien visitó el último sábado la obra del bulevar de Yarinacocha acompañado de algunos funcionarios y asesores, casi se le descompone el rostro, al comprobar que la obra de acondicionamiento de las vías, aún está verde. En ese momento, se desinfló el globo mental que le había llevado a anunciar con entusiasmo que el bulevar se inauguraría en la fiesta de San Juan, el 24 de junio. Ya no será así. Con mucha suerte, las obras estarían terminadas en el mes de agosto.

El 1 de abril, en un medio de comunicación limeño (Perú21) apareció una información desalentadora. La información decía, textualmente: “El Ministerio de Comercio Exterior (Mincetur), mediante el Plan Copesco Nacional, presentó la solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para transferir S/ 9.4 millones a favor del Gobierno Regional de Ucayali (GOREU); para ejecutar calles y accesos, que forman parte del proyecto ‘Acondicionamiento turístico del Lago Yarinacocha’”. Y agregaba: “El requerimiento (del proyecto de Decreto Supremo) sustenta la transferencia que permitirá realizar la obra de cuatro vías de acceso y dos calles paralelas: 7 de Junio, 28 de Julio, 3 de Octubre, Circunvalación, Félix del Águila y Virgen de Lourdes. Para reforzar la solicitud de transferencia, se ha estado conversando con el GOREU, que también anticipa la aprobación del financiamiento”. Es decir, todavía no había transferencia financiera para empezar la obra. Recién se estaba gestionando.

SECTOR SALUD

Al comenzar la semana, la dirigente de los trabajadores, Reyna Dávila García, dibujó un panorama caótico en el sector Salud, refiriéndose a contradicciones entre funcionarios. “Lo que dice uno, lo deshace el otro”, dijo Dávila, agregando que los trabajadores se habían reunido con el gobernador para advertirle de esta situación, pero lejos de superarse las contradicciones, éstas se han ahondado. “Ya no creemos en Gambini”, dijo la dirigente, anunciando una reunión (para ayer por la noche) donde se adoptarán medidas que podrían ser plantones y paralizaciones. Tambores de guerra de los trabajadores, vuelven a sonar en ese sector altamente conflictivo que el actual Director Regional de Salud, Benjamín Paredes, no ha podido encarar con acierto. Además, habría una crispada relación entre Paredes y el gobernador regional.

Gambini también hace oídos sordos a un caso delicado: la dirección del Hospital Regional de Pucallpa (HRP). A estas alturas es conocido que el 21 de marzo el gobernador acompañó a la congresista Francis Paredes Castro a visitar la escuela Reverendo Padre José Ignacio Aguirrezábal en el km. 17 de la carretera Federico Basadre. Tras ello, sostuvieron reuniones con representantes de sindicatos en el despacho de la gobernación hasta entrada la noche. Al día siguiente, el gobernador informó al jefe de Diresa su decisión de nombrar director del HRP al médico Lucas Borja Roa, profesional que no estaba en la terna propuesta por Paredes ni por el sindicato de médicos del nosocomio.

Saltó entonces un detalle del pasado cercano, el médico había sido incluido en 2022 en una lista de propuestas de la congresista Paredes al expresidente Pedro Castillo. Un USB con su nombre ya fue escrutado por la fiscalía, que sostiene que tras la “coordinación” el profesional fue nombrado en el cargo de director de EsSalud Ucayali. Ello es la piedra angular de la investigación que se les sigue a ambos por el delito de tráfico de influencias y organización criminal. Fuentes al interior del Ministerio Público sostuvieron a este medio que no sería nada raro que, tras esta designación, el escándalo termine salpicando a Gambini. Al respecto, en el Consejo regional ya recibieron una carta de uno de los sindicatos en el que señalan que Borja Roa tampoco cumple el perfil para el cargo.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

En la semana que pasó, en los medios y las redes saltó a la palestra nuevamente el nombre de Evelyn de la Peña, como protagonista de una serie de audios donde revelaba su deseo de darle chamba a los conocidos del partido y renegaba la frustración que le producían los perfiles profesionales que deben cumplir los designados en los cargos según estipula la Ley Servir. “Esta Ley Servir es una porquería”, despotricó De la Peña.

Al ponerse bajo el escrutinio de los medios, se supo que Evelyn de la Peña, se desempeñaba como asistente administrativo de la Gerencia General Regional en la que percibió 2 mil soles mensuales de enero a marzo. En el organigrama, el cargo no existía, pero había sido creado ex profeso para justificar su presencia en las oficinas del GOREU. Una última información decía que, en abril ya no le habían renovado el contrato. Pero el tema seguirá siendo espinoso para el gobernador. No sólo porque De la Peña, parecía dirigir la administración del GOREU, lo que daría lugar a investigar sus actividades, sino porque su designación habría sido irregular, por decir lo menos.

Precisamente, el consejero Javier Bonilla ‑‑rostro visible de la oposición‑‑ lo primero que hizo fue pedir explicaciones al gerente general sobre la presencia de Evelyn De la Peña en el GOREU. Pero las declaraciones de la funcionaria, también la habrían puesto en la mira de las autoridades fiscales por la repartija y atribuciones que solamente caben en la competencia del gobernador. Lo que le llaman tráfico de influencias y organización criminal.

El consejero Bonilla ha señalado que el viernes de la semana pasada se reunió con el gerente Luis Vela Guerra, quien le informó que De la Peña ya no tenía ninguna relación laboral con el Gobierno Regional. Sin embargo, se reveló que los términos de referencia (TDR) para contratarla, decía que bastaba con secundaria completa y saber conducir una camioneta todo terreno propia.

Para Bonilla: “El delito ya está configurado, De la Peña también tuvo injerencia en el HRP, en donde al exdirector, José Araníbar, se le impuso a un jefe logístico y un jefe de planificación”. Bonilla afirma que hay mucho más sobre el tema.

EL “TIGRILLÍN”

Otro caso escandaloso sería el de Luis Reátegui Alegría, conocido de cariño por su más cercanos como “Tigrillín”, quien hace declaraciones, a diestra y siniestra, como coordinador del Proyecto Regional de Infraestructura Multisectorial (PRIM) incluso promoviendo “La minga de mi barrio”, en realidad, Reátegui no tendría ningún vínculo contractual ni laboral con el Gore Ucayali.

Pero, eso sí, tiene un contrato como coordinador de una obra por administración directa de 1.1 millones de soles, en una obra que requiere profesionales ingenieros y arquitectos para los puestos de residente de obra y supervisor. Reátegui Alegría, cuya orden señala que tiene quinto de secundaria, gana más que el propio gerente del PRIM.

OTROS SECTORES

En otros sectores, tampoco marchan bien las cosas. En Educación, por ejemplo, los reclamos por la contratación de docentes, falta de infraestructura y servicios básicos, son constantes. Están en la mira la contratación de consultorías.

En transportes y comunicaciones, se recuerda el angustioso desabastecimiento por la interrupción de la carretera Federico Basadre.

En agricultura, sigue siendo un peso muerto el tráfico de tierras para beneficiar a grandes empresarios.

Y, entre tanto, no se han podido destrabar una serie de obras, mientras la incorporación del saldo de balance al Presupuesto Institucional Modificado sigue sin conocerse la resolución.