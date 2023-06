Quince funcionarios de Sepahua fueron contratados de manera irregular

De acuerdo con el informe de visita de control N° 019-2023-OCI/2683-SVC, de fecha 8 de junio 2023, el alcalde de Sepahua, abogado John Harold Salcedo Hoyos, ha cometido actos administrativos contrarios a la ley, al designar funcionarios públicos que no reúnen los requisitos para ocupar cargos por lo que, las cuatro situaciones adversas detectadas, afectan o podrían afectar la continuidad de la administración de Salcedo. La municipalidad quedó devastada porque entre gerentes y sub gerentes, sumaron 15 funcionarios que debían ser retirados de la gestión municipal.

OCHO GERENTES IRREGULARES

Una primera situación adversa consiste en la designación de ocho directivos públicos que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos para ocupar puestos de confianza en la gestión municipal de Harold.

Esos requisitos están establecidos en el Reglamento de la Ley N° 31419 y/o en el clasificador de cargos de la entidad.

VER TAMBIÉN: MDY dio inicio a construcción del puente Andalucía

Entre los funcionarios que no cumplen los requisitos, se encuentran: José Antonio Pérez Hinostroza en el cargo de la Procuraduría Pública Municipal, Emil Edison Huerta Echevarría Gerencia de Asesoría Jurídica, Riber Guimel Mantari Mincami Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, Karhin Jhuliana Lozada Benites Secretaria General, Marco Antonio Pérez Bardales Gerencia de Administración y Finanzas, Luis Javier Zapata Vásquez Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Luz Marina Valentina Reyna Cárdenas Gerencia de Servicios Públicos, y José Gonzales Macedo Gerencia de Desarrollo Económico y Social.

Al haberse encontrado este personal que no cuenta con el perfil adecuado, lo que la Contraloría ha recomendado es su cese inmediato y que se les reemplace mediante un proceso CAS transitorio (que al parecer ya estaría en marcha). De no hacerlo podría acarrear responsabilidad administrativas y también penales, para el alcalde y otros funcionarios.

SIETE SUBGERENTES

Otra situación adversa detectada, es porque el alcalde designó a siete sub gerentes que no cumplen con los requisitos mínimos. En ese sentido

Entre los que no cumplen los requisitos, están: José Alexis Fernández Pinchi, quien ocupa la Sub Gerencia de Tesorería; Christian Omar de Pinho Huatangari quien ocupa el cargo de Sub Gerencia de Contabilidad. Tampoco cumple la Sub Gerente de Recaudación Tributaria y Fiscalización Balkiria Asunción Santillán Dionisio. Igual el Sub Gerente de Maestranza y Mantenimiento Christian Jean Carlos Dávila Mantari. Tampoco la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Jaime Edison Paniora Rondinel. Tampoco en la Sub Gerencia de Obras, Catastro Urbano y Rural Alex Raúl Rosado Zavaleta. Menos en la Sub Gerencia de Servicios Básicos y Gestión Ambiental Rodolfo Ticona Sevillano. Ellos también deberían ser cesados y retirados de los puestos que ocupan.

TE PUEDE INTERESAR:



Sepahua – Wikipedia, la enciclopedia libre

wikipedia.org https://es.wikipedia.org › wiki › Sepahua

SUPERÓ LÍMITE

Una tercera situación adversa, evaluada por la Contraloría, es que la gestión municipal de Harold Salcedo, alcalde de Sepahua habría superado el límite del 5% de servidores designados en cargos de confianza.

Actualmente trabajan en la municipalidad, alrededor de 49 trabajadores. Si se aplica el porcentaje establecido, el alcalde sólo podría designar a 2.75 por ciento del total de los servidores, en cargos de confianza. Es decir, el alcalde sólo podría contratar a 3 personas en cargos de confianza, lo que significa un gran problema, debido a que en Sepahua no hay mucha oferta laboral y conseguir los profesionales que se necesita para cubrir esos cargos, será un gran problema, por lo que se corre el riesgo de que se paralice la administración municipal del mencionado distrito.

En el artículo 6° de la Ley n.° 31419, indica: “El número de servidores de confianza en ningún caso es mayor a cinco por ciento del total de cargos o puestos previstos por la entidad pública en su cuadro para asignación de personal o cuadro de puestos de la entidad, según corresponda con un mínimo de dos y un máximo de cincuenta servidores de confianza. Corresponde al titular de la entidad pública la determinación de la ubicación de los servidores de confianza. El porcentaje al que se hace referencia en el párrafo precedente incluye a los directivos públicos a que se refiere el literal b del artículo 3 de la presente Ley (…)”.

Eso es lo que dice la Ley y que, al parecer, el alcalde de Sepahua no tomó en cuenta, pese a ser abogado de profesión.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

La cuarta situación adversa que ha detectado la Contraloría es que la municipalidad distrital de Sepahua, no actualizó y/o modificó sus instrumentos de gestión de recursos humanos, de acuerdo con los requisitos mínimos de los cargos y/o puestos previstos en la Ley N° 31419 y su reglamento.

La municipalidad de Sepahua, se encuentra comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en consecuencia, también se encuentra dentro de los alcances de la Ley N° 3141918, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, y su Reglamento.

Sobre el particular, es importante resaltar que en la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 31419, dispone que en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días calendarios, contados a partir de la entrada en vigencia de la citada norma, las entidades públicas deberán de actualizar o modificar sus instrumentos de gestión de recursos humanos, en el marco de los lineamientos aprobados por SERVIR para la elaboración, aprobación, actualización y modificación del CAP Provisional o el CPE y el Manual de Clasificador de cargos o el Manual de Perfiles de Puestos, según corresponda.

Se ha precisado que, las Oficina de Recursos Humanos, o las que haga sus veces, bajo responsabilidad, tengan la obligación de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, el citado Reglamento y las disposiciones complementaria emitidas por SERVIR.

La actual gestión municipal no dio ese paso, esa obligación.

CINCO DÍAS DE PLAZO

También le hace conocer que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Atalaya, en el plazo máximo de cinco días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar, respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Visita de Control, adjuntando la documentación de sustento respectiva.