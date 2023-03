Film In Peru y su labor de promover al país

La infinidad de paisajes naturales y urbanos; así como la variedad de sus microclimas, han convertido al Perú en un destino atractivo para las locaciones fílmicas, por esta razón la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), presentó su estrategia Film In Peru con la intención de posicionar a nuestro país en el sector cinematográfico internacional.

Los escenarios peruanos incluyen la exuberante belleza de la selva tropical, desiertos y playas bañadas por el océano pacífico, montañas con nevados que superan los 6 000 metros sobre el nivel del mar y cañones considerados entre los más profundos del planeta, así como innumerables ríos y lagos. Además, la variedad de climas de Perú crea un sorprendente mosaico de paisajes deslumbrantes, que hacen de Perú, un paraíso natural.

La estrategia apunta a conseguir que más productoras nacionales e internacionales, se interesen por realizar sus películas, cortometrajes, series y documentales, en el territorio peruano, creando nuevas atracciones y redescubriendo lugares, ciudades y regiones, para de esta forma incrementar la promoción de la oferta turística nacional.

Agregó asimismo que según lo dispuesto en el Art. 17 del DU N°022-2019, PROMPERÚ tiene el encargo de la promoción del uso de locaciones del territorio nacional para la producción de obras cinematográficas y audiovisuales nacionales y extranjeras, quienes contribuirán a visibilizar nuestro país y sus diferentes regiones, atrayendo inversión extranjera y generando, un impacto económico directo en los sectores audiovisual y turismo.

Desde que una productora viene y acepta el reto, empiezan las coordinaciones de PROMPERÚ con los ministerios de Relaciones Exteriores, Cultura, Transportes y Comunicaciones y los gobiernos regionales para brindar todas las facilidades logísticas a las filmaciones, así como también el acompañamiento respectivo.

Actualmente en el minisite Film In Peru se puede encontrar un catálogo de locaciones con contenido importante de diferentes destinos de nuestro país. Sumado a ello proyectamos realizar un catálogo audiovisual de algunas locaciones del Perú, con lo cual brindamos dinamismo al contenido que mostramos.

Transformers 7: Perú en los ojos del mundo

En noviembre del 2021, el equipo de producción conformado por más de 800 personas, culminó el rodaje del largometraje en tierras peruanas (Cusco y San Martín). Según la Cámara de Comercio de Cusco, la llegada del personal fílmico, generó un valor de consumo similar, como si hubieran venido 20,000 turistas durante quince días. En tanto, la Cámara de Turismo, indicó que la llegada de la producción, ayudó a la reactivación económica en restaurantes, agencias de turismo y hoteles.

En el último año, PROMPERÚ, a través de Film In Perú, realizó el acompañamiento continúo a otras seis grandes producciones nacionales e internacionales, como Mochileros” de Tondero (Perú) para Netflix, La Reina del Sur Temporada 3 de Telemundo y Netflix (Estados Unidos), Don´t Look Up de Netflix (Estados Unidos) y Scouting de la Película Lady Nazca (Francia).