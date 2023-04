Extorsionadores detonaron explosivo en casa de empresario piurano

PIURA: Un próspero empresario es víctima de unos delincuentes que le exigen el pago de S/ 50.000 para no atentar contra su vida ni la de su familia. Según el denunciante, recibe mensajes de carácter extorsivo desde el año pasado, pero asegura que la PNP no actúa de manera oportuna. En efecto, ante la falta de resguardo policial, este 24 de abril una dinamita explotó en la puerta de su vivienda.

La víctima explicó que, desde diciembre, los extorsionadores colocaron una dinamita que no explotó y posteriormente dispararon contra su vivienda, donde vive con su familia. Por ello, solicitó la inmediata intervención de los agentes de la Divincri, pero aseguró que aún se siente desprotegido.

«Ellos (extorsionadores) piensan que tengo dinero. Por eso, la primera vez colocaron una dinamita que, gracias a Dios, no explotó. Ahora, sí han cumplido su propósito. No sé qué esperan las autoridades. No hay ningún sitio donde la gente pueda estar tranquila. Ahora todo es delincuencia», expresó.

Los primeros reportes de la PNP le indicaron al denunciante que los números de teléfono pertenecen a líneas de personas que denunciaron el robo de sus celulares.