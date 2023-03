Extorsionadores detonan dinamita en la casa de reconocida cheff

La dueña de una de las picanterías más conocidas de Arequipa, La Benita, ubicada en el distrito de Characato, sufrió un atentado a su vivienda por parte de sujetos desconocidos. Benita Quicaño G. (76) contó a los efectivos de la Policía que ella y su familia se encontraban durmiendo, cuando escucharon un explosivo en el frontis de su inmueble, ubicado en la avenida Arequipa del mencionado distrito.

El atentado se registró la madrugada del último viernes 24 de marzo. Tras el explosivo, la vivienda de Benita Quicaño quedó con el pequeño jardín destrozado y seis de las ventanas sufrieron la ruptura de sus vidrios.

Al lugar se constituyeron los agentes de la comisaría de Characato. Ellos cercaron la zona y verificaron que no haya más explosivos. La dueña, al ser consultada sobre si recibió alguna amenaza, respondió que no; sin embargo, su hijo contó que días atrás recibió llamadas telefónicas de extraños, a quienes no les respondió.

Por otro lado, tras la denuncia, se apersonaron los agentes del área de Secuestros y Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa para continuar con las investigaciones del caso y determinar si hubo un atentado de parte de posibles extorsionadores.