Exmodelo se proyecta con programa propio de Tv este año 2023

Con mucho optimismo y confianza en su misma, la exmodelo y conductora de televisión Sulenka Medina Macedo, quien acaba de cumplir sus 27 añitos de edad, nos contó que debidamente asesorada por un productor nacional, viene preparando el lanzamiento de un programa magazine propio para este año 2023 que llega pronto, el cual destacará por rodearse de hermosas modelos y mostrar los lugares turísticos más bonitos de nuestro país, manteniendo al mismo tiempo, un contenido de temas varios en sus dos horas de emisión que tendrá.

Cabe resaltar, que la carismática comunicadora social, ha sido figura en diversos programas televisivos locales, destacando siempre por su locuacidad, chispa y alegría que sabía transmitir al público. Señaló, que en esta oportunidad esta apostando por un programa propio que será emitido digitalmente todos los fines de semana, en horario de la mañana, a través de las redes sociales y por su canal que tiene en YouTube.

La también exmodelo, reveló que ha tenido varias propuestas para conducir otros programas en algunos canales digitales de Lima, pero que, sin embargo, ha preferido por recomendación de un amigo, hacerlo de manera personal ya que también tiene una empresa de producción y organización de eventos con el cual trabaja actualmente. Precisó que su meta en el año 2023 que se viene, es la de trabajar independientemente realizando sus propias producciones y ya no para otros medios de comunicación.

Por otro lado, Sulenka Medina nos comentó que este año que se va, sufrió una decepción, pero no de parte de algún amor, sino más bien de algunas personas a quienes consideraba sus amigos, pero que lamentablemente descubrió que solo eran unos hipócritas, por lo que decidió alejarse de ellos ya que no le suman, sino mas bien le restan en su vida. Aunque no quiso revelar de quienes se trataba al indicar que no valía la pena, dijo sin embargo que algunos de ellos son del espectáculo y la televisión.

Tras descartar que no abrirá su cuenta de OnlyFans como dijeron algunos, refirió que más bien, está próximo a culminar su carrera como counter en un conocido instituto de Lima, ya que se trata de una labor que siempre le llamó la atención, ser una agente de turismo o responsable de orientar a los pasajeros, brindándoles información oportuna y necesaria cuando así lo requieran.

SAMUEL PINEDO