Excomandante José Pretel asegura que no le reportaron sanción

Tras la noticia que el exjefe Departamental de la XII Comandancia Departamental Ucayali, José Pretel Paredes, fue sancionado por dos años y seis meses, el bombero aseguró que hasta la fecha no se le informó los motivos de esta sanción de manera formal.

Fue mediante las redes sociales que el bombero se enteró que mediante la resolución Nº 018 – 2023 CGBVP/INSPECTORIA del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú fue sancionado. “Nunca me notificaron de nada, no sé de qué sanción hablan”, señala.

Según la noticia, esta sanción se debió “por las presuntas desviaciones en los bienes jurídicos protegidos del CGBVP”. Pretel Paredes aclaró que “durante algunos meses no fue posible sacar el vehículo «Zafari de B-104» del local que el Comité de Damas de la Municipalidad de Yarinacocha había alquilado para el funcionamiento de la Compañía de Yarinacocha, debido a que la Municipalidad y la Intendencia Nacional de Bomberos se negaban a pagar el alquiler adeudado, siendo esto asumido finalmente por el Patronato de Apoyo a los Bomberos”.

Lo que confirmó Pretel es que Inspectoría del Cuerpo General de Bomberos lo citó, hasta en dos ocasiones, para “brindar su declaración sobre los hechos sucedidos con la Sra. Bertha Barbaran Bustos, Alcaldesa distrital de la Municipalidad de Yarinacocha, en donde se queja por presunto maltrato recibido por parte suya”, se lee en el documento.

Sobre el caso él lo único que dijo es que “la exalcaldesa Bertha Barbarán Bustos se mostraba incapaz de hacer una buena gestión edil al no dar soluciones a la realidad injusta que viven los bomberos en el distrito de Yarinacocha, siendo los afectados su misma población, no mostrando empatía con dichas necesidades al solo culpar a su predecesora un año después de haber asumido gestión”.

Manteniendo su postura, señala que en la citación de Inspectoría no señalan el maltrato que habría realizado. “No creo que sea una falta decir la verdad, que el funcionario no esté acostumbrado a que se la digan de frente, no es responsabilidad mía, sino de la hipocresía política a la que muchos le temen o con la cual tienen deudas hasta laborales. Tomaré las acciones legales correspondientes contra la resolución emitida y los responsables, cuando me sea notificada adecuadamente”, expresó.