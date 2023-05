Ex presidiario mató a puñaladas a su ‘doñita’

Una madre de familia fue asesinada de varias puñaladas en el “Día de la Madre”. El autor del presunto caso de feminicidio sería su conviviente identificado como Juan Rivera Capcha (49), quien luego de acuchillar en diferentes partes del cuerpo a Paulina Espíritu Atavillos (46) intentó suicidarse tomando veneno, pero los vecinos lograron trasladarlo a tiempo al hospital de contingencia en Mapresa Tingo María, donde falleció hace algunas horas.

Según diligencias preliminares, en horas de la mañana, Paulina y Juan salieron de su casa ubicada en el caserío de Sutpe Chico, zona A, distrito de Luyando, provincia de Leoncio Prado con dirección a Tingo María, donde habrían estado bebiendo licor con motivo de celebrar el “Día de la Madre”. Luego ambos regresaron a su casa, discutieron y empezaron agredirse mutuamente.

Rivera Capcha, quien es un exinterno del penal de Potracancha habría cogido un cuchillo de 15 centímetros de la cocina y sin ninguna contemplación apuñaló en el tórax, cuello y manos de la agraviada que intentó defenderse, pero fue superada en fuerza. El homicidio de Paulina ocurrió frente a sus dos menores hijos de 4 y 10 años, quienes habrían intentado defender a su madre, pero también estuvieron a punto de correr la misma suerte.

Tras el criminal ataque, el cuerpo de la madre de cuatro hijos quedó tendido en posición decúbito dorsal con las manos extendidas en medio de un charco de sangre, evidenciando que el corte en el cuello es el que habría provocado el deceso.

Alertados por los vecinos llegaron al lugar personal de serenazgo de la municipalidad de Luyando, cuyos agentes tras constatar el hecho de sangre comunicaron al Departamento de Investigación Criminal y la fiscalía de turno para la diligencia de levantamiento de cadáver que ocurrió pasada las 6:00 p.m. ante la mirada atónita de los vecinos quienes muchas veces fueron testigos de los actos de violencia contra la madre de familia.

Luz Rodríguez, la hija mayor de Paulina, dijo que su madre era víctima de violencia familiar, pero que la policía no actúo a tiempo para evitar el fatal desenlace. “En una oportunidad mi hermano llamó a la policía, vinieron y al ver que ambos tenían arañones no los detuvo diciendo que era una agresión mutua. Ahora que mi madre está muerta, ahí recién vienen, porque, no actuaron las veces que llamamos pidiendo ayuda”, manifestó entre lágrimas.

Asimismo, dijo que Juan es una persona agresiva, por lo que pidió que no salga de la cárcel. “Pido justicia para mi madre a quien a las 9:00 de la mañana la abracé para felicitarle por el “Día de la Madre” y luego me llaman para decirme que estaba muerta”, declaró para un medio de comunicación local.

Entre tanto los vecinos informaron que Juan Rivera cumplió una condena de 16 años de cárcel por un tema de abuso sexual en agravio de su propia sobrina y tras salir de la cárcel empezó a convivir con Paulina.

Los restos de la madre de familia víctima de feminicidio hoy serán trasladados a su natal Umari, en Pachitea, mientras que el autor de su muerte permanece con custodia en el hospital.