Espera al nuevo director para entregar el cargo

El médico Juan Aranibar informó que está esperando la resolución de designación del nuevo director del Hospital Regional de Pucallpa (HRP), para entregarle el cargo, porque hasta ayer sólo había recibido vía WhatsApp el memorando donde le agradecen y disponen que entregue el cargo.

Como se conoce, en días pasados, el Hospital se vio conmovido por la intervención de la fiscalía anticorrupción, contraloría y policías del Dircocor, a las oficinas administrativas por la información del robo de 1 millón 26 mil soles.

Agregó que, tras ser notificado, buscó comunicarse con el director regional de salud, Paredes Ayala, para preguntarle a quién entregaría el cargo, pero no tuvo respuesta. “Estoy esperando que se dé la resolución que refrende el acto administrativo. Mientras tanto vamos a continuar trabajando y hasta que no entregue el cargo formalmente tengo que seguir desempeñando funciones”, agregó.

Sobre su despido, dijo: “Me parece muy extraño que a alguien lo saquen por presentar una denuncia. No sé, si esas serán las razones del director, pero así se ve. He presentado una denuncia por un robo sistemático, hemos realizado la documentación, y al día siguiente recibo una carta de agradecimiento, no le encuentro mucha lógica.”

Sobre si la presión mediática ha influido en su destitución, dijo que “todos estamos sometidos a presiones, se supone que una persona que asume un cargo tiene que aprender a manejar la presión mediática, la de sus trabajadores, de cada área. Uno no puede tomar decisiones basándose en sentimientos o emociones, sino en hechos. Si hay un hecho que está en investigación se tiene que esperar que suceda el resultado de la misma para tomar una decisión”.

TATIANA ZACARIAS