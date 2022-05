Se le paró todo incluso el corazón

Roberto Martínez sorprendió a todos tras revelar un importante pasaje en su vida. Durante una entrevista, la expareja de Gisela Valcárcel confesó que, hace varios años atrás, él decidió utilizar viagra. No obstante, esta experiencia marcó su vida para siempre, pues lo ocurrido le dejó muy malos recuerdos.

VER TAMBIÈN: Hombre que aún seguía vivo fue enviado a la morgue

Según contó Roberto Martínez, fue un amigo suyo quien le recomendó el viagra y, a pesar de que en aquel entonces gozaba de la plenitud de su juventud, decidió probarlo. “En esa época era chibolo, estaba en mi mejor momento, pero la curiosidad mata al gato”

Relató que se equivocó en la dosis y que, a raíz de esto, sintió preocupantes síntomas que lo llevaron a pensar que podría sufrir un paro.

“Me impresioné, pero vino un momento en que no tenía ganas de nada. Entonces, los ojos se me inyectaron, el corazón se me aceleró, me empecé a asustar (…) Pasé la peor noche de mi vida, pensé que me iba a morir, que me iba a dar un paro cardiaco”