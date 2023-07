Quitan título a reina de belleza ucayalina “Miss Perú Mundo 2022”

Fuertes comentarios en contra a esta decisión, causó en las redes sociales, el despojo de su corona y retiro de su título como Miss Perú Mundo 2022, a la modelo y ahora exreina de belleza Ucayalina Jennifer Barrantes Rojas, por parte de la organización de este certamen de belleza que dirige Ángel Ernesto Paz Levaratto, o más conocido por todos como “Tito Paz”, quien, en su comunicado hecho público en 20 del presente mes, refiere que la aludida incumplió con sus obligaciones de reina electa.

El comunicado da cuenta que, tras una exhaustiva revisión, ha decidido resolver el contrato suscrito con la Srta. Jennifer Barrantes Rojas, elegida el pasado 25 de octubre como Miss Perú Mundo 2022, así como el despojo de su corona y el título de “Miss World Perú 2022”, por incumplimientos significativos estipuladas dentro del contrato, que afectan la imagen y el prestigio de esta organización, resolviendo que desde aquel momento Jennifer Barrantes ya no ostenta el título ni los privilegios asociados al mismo.

Asimismo, se informó, que la destituida reina de belleza no habría cumplido con los compromisos oficiales de labor social, así como realizar la preparación con miras al próximo certamen, precisando que la organización de Miss Word Perú requiere de una representante comprometida, ya que ostentar un título no solo es asistir a una competencia internacional, sino cumplir con las obligaciones durante su reinado, es decir, se necesita una Miss activa y presente, concluye la publicación. En ese sentido, se informó más adelante, que el titulo pasaría a manos de Lucía Arellano, Miss Loreto y quien quedó como segunda finalista (virreina) en Miss World Perú 2022.

Por su parte, tras conocer su destitución como Miss Perú Mundo 2022, la reina Ucayalina Jennifer Barrantes Rojas, también publicó un comunicado, donde desmintió todo lo dicho por Tito Paz, y reveló una serie de graves irregularidades que se habrían dado en su contra. Barrantes Rojas acusó al referido promotor de belleza que en total menosprecio a la verdad, accionó temeraria y unilateralmente, mancillando su honor y buena imagen, negando tajantemente cualquier incumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades.

Por el contrario, dijo que fue la organización de Tito Paz que no cumplió con las obligaciones que le corresponde, como, por ejemplo: No recibió la corona oficial, por lo que ella tras una espera de 3 meses se compró su propia corona, más adelante le enviaron la corona oficial, pero le volvieron a quitar para entregar a Sra. Perú 2023, Jennifer afirma, además, que ella pago con su plata sus clases de inglés, oratoria, pasarela, etc. También no le dejaron que contrate a profesionales para crear contenido para sus redes sociales. Finalmente, la exreina de belleza en comunicación con nuestro medio de prensa, dijo que este caso ya está siguiendo su proceso legal.

SAMUEL PINEDO