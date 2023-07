Piero Morning anuncia que vuelve a la tele, pero en horario nocturno

Piero Morning vuelve a la tele

Ante las reiteradas preguntas del público porque el extrovertido e irreverente animador, Piero Díaz Torres, conocido en el ambiente del espectáculo como el popular “Piero Morning” ya no está saliendo en la televisión, el mismo salió a responder por nuestro medio señalando que se debe a una diversidad de trabajo que tenía que cumplir en horas de la mañana, lo que le impedía acudir a los sets de televisión, cuando se encontraba conduciendo el magazine “La Agenda de Hoy” por Oriental Televisión Canal 21, por lo que optó por hacerse a un lado, “ciertamente estuve recibiendo muchas llamadas de muchas personas, especialmente de amas de casa por preguntarme porque ya no me veían en la tele”, sostuvo.

No obstante, el animador aprovechó para anunciar que muy pronto estará retornando nuevamente a la televisión, pero esta vez en un horario nocturno, por ser un espacio en su recargada agenda que más se adecúa a sus actividades diarias, por cuanto también cumple funciones como animador de actividades, influencer e imagen de algunas marcas. Aseguró que algunas empresas han mostrado su interés por auspiciar su programa, al tiempo de revelar que será en este mismo canal Oriental Televisión donde se emitirá dicho programa, adelantando que será netamente de espectáculos.

° VER TAMBIÉN: Fiel lectora recibió su premio del apagón de “El ChocheBingo”

“Soy una persona que me quedo o voy donde me tratan bien, y en este canal siempre me abrieron las puertas y me dieron un buen trato, por eso yo quiero apostar nuevamente por este medio”, remarcó el carismático animador.

° VER TAMBIÉN:

Por otro lado, Piero Morning nos contó que este viernes 21 de Julio estará celebrando su cumpleaños, pero a diferencia de años anteriores, en esta ocasión será una fiesta al cual han sido invitados solo personas de su entorno más íntimo, “es decir, familiares y amigos más cercanos con quienes mantengo una relación más cercana”, aclaró. “Quiero decirles que me siento contento y emocionado porque ayer recibí mi primer regalo de parte de mi madrina Krystel Wanda Rodríguez, quien radica en Europa”, acotó.

° TE PUEDE INTERESAR: Abastecimiento de agua para Pucallpa debe declararse en emergencia

Aunque no nos quiso adelantar que secuencia tendrá su programa nocturno, así como tampoco en la hora que será emitido. Sin embargo, nos dijo, que, en una rápida encuesta realizada entre sus amigos y seguidores, la mayoría está de acuerdo con que su programa vaya en la noche, siendo que muchas de ellas trabajan y en el horario que estaba no lo podían ver en directo sino posteriormente a través de las redes sociales. Indicó que, por tratarse también de un programa de concursos y regalos, de todas maneras, en la noche abarcará a más público, enfatizó.

SAMUEL PINEDO