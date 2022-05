Modelo pucallpina se convierte en la nueva chica de “Las Muñecas Doradas”

Dueña de una escultural anatomía capaz de impresionar a cualquiera, la bella y encantadora modelo ucayalina Claudia Bardales Rodríguez (25), viene cimentando su carrera artística en la capital de la República donde radica actualmente, como modelo, bailarina y hoy integrante de la agrupación musical femenina “Las Muñecas Doradas”, desde hace aproximadamente un mes según nos cuenta la guapa morocha, y con quienes ya ha realizado giras por diversas ciudades del norte, indicó.

Claudia a quien de cariño sus amigos también la llaman “Pequeña”, se considera una chica de buenos principios y asegura que lo que más le desagrada son la mentira y la hipocresía. Manifestó que a ha diferencia de otros artistas ella no ha pensado en abrir su Only Fans, porque realmente trabajo no le falta y tiene con que sostenerse, aunque aclaró que no critica a quienes deseen hacerlo ya que se trata de una decisión netamente personal, enfatizó.

Señaló que entre sus metas esta la de montar un negocio propio y que lo piensa lograr pronto con la ayuda de Dios. Indicó que actualmente viene estudiando el idioma ingles porque es el idioma universal que te permite desenvolverte en cualquier campo de la vida. La escultural modelo se define como una chica dulce, divertida, alegre carismática, pero muy impaciente y celosa eso sí, dijo. Agregó que en el amor le gusta dar todo de si y cuando ama a alguien es muy cariñosa y le gusta engreír bastante a su pareja, pero al mismo tiempo espera también recibir lo mismo de la otra parte.

Con respecto a su pareja ideal, reveló que le gustaría que sobre todo sea un hombre sincero, atento, muy caballero y también con muchas metas en la vida. Nos comentó; asimismo, que otro de sus anhelos es incursionar en la actuación ya sea en el cine o el teatro, siendo que el papel que le gustaría encarnar, sea de una mujer mala, porque asume un papel de fuerza y es una experiencia que le parecería muy bonito experimentar, anotó.

Claudia, quien se considera una mujer netamente selvática, refirió que el plato típico que más le gusta es el chilcano de carachama, es por ello que en el mes de julio regresa a Pucallpa para disfrutar de todos los potajes ricos de la selva y porque en ese mes sus padres contraerán matrimonio. Finalmente, ante la pregunta si es que tenía enamorado actualmente, Claudia nos contestó con una pícara sonrisa diciéndonos simplemente, “Jajaja, soy feliz”. Que le decimos nosotros, “feliz al que le toque”.

SAMUEL PINEDO