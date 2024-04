Mayra Goñi aparece en anuncio de yate con «Chicas Bonitas Gratis» ¿Cuál es su versión?

Mayra Goñi se encontró en medio de una controversia tras su aparición en un peculiar anuncio donde un empresario ofrecía paseos en yate con «chicas bonitas gratis» en las playas de Miami, lo cual generó una ola de comentarios en redes sociales.

En el video difundido por el programa ‘Amor y Fuego’, un hombre aparentemente de origen chino promocionaba el alquiler de su yate, destacando que incluía mujeres hermosas como parte de la oferta.

Ante esta situación, Mayra Goñi habló en vivo con Rodrigo González y explicó que fue engañada por un promotor. Según su versión, este promotor les ofreció a ella y a sus amigas la oportunidad de celebrar el cumpleaños de una de ellas en el yate, sin mencionar la verdadera naturaleza del anuncio.

«La otra vez estuve en una fiesta y conocimos a un promotor que nos dijo que nos podía conseguir acceso a discotecas. Habló con mi amiga y le ofreció la posibilidad de salir en un bote. Yo le dije que preguntara bien antes de aceptar… Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que era un bote bastante extraño, y no quería que me grabaran porque podía malinterpretarse. Me sentía incómoda», explicó.

Además, Goñi afirmó que no sabía que estaban siendo grabados mientras el hombre hablaba sobre las «chicas gratis»: «Me pareció extraño el nombre del barco. Obviamente no quería arruinarle el cumpleaños a mi amiga, pero sabía que podría traer consecuencias… Yo ni siquiera hablo inglés, no sabía lo que estaba diciendo», concluyó la exprotagonista de ‘Ven, Baila, Quinceañera’.