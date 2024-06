Selena Gómez consideraba adoptar si noconseguía pareja a los 35 años

Selena Gomez y su Camino hacia la Maternidad: Una Reflexión sobre la Soltería y la Adopción

El Sueño de Ser Madre y la Relación con Benny Blanco

Antes de conocer a Benny Blanco y considerar la posibilidad de formar una familia con él, la cantante Selena Gomez ya había trazado un plan para su vida personal. Desde siempre, Selena ha manifestado su anhelo de ser madre, un deseo profundo que ha moldeado muchas de sus decisiones y reflexiones a lo largo de los años. Su última relación sentimental, que tuvo lugar con The Weeknd hace cinco años, no se centró en el matrimonio ni en la tradicional imagen de vestirse de blanco. En lugar de ello, Selena comenzó a contemplar otras posibilidades para alcanzar su sueño de maternidad.

En una entrevista reciente para la revista TIME, Selena compartió cómo había manejado su soltería y su deseo de ser madre. «Estuve sola durante cinco años y me acostumbré mucho. Mucha gente tiene miedo de estar sola y, probablemente, me torturé mentalmente durante dos años estando sola, y luego lo acepté», reveló la cantante. Este periodo de soledad, aunque desafiante, le permitió a Selena abrazar su soltería de una manera significativa y transformadora. Fue durante este tiempo que la idea de la adopción empezó a tomar forma en su mente. «Entonces, se me ocurrió mi plan, que iba a adoptar a los 35 si no hubiera conocido a nadie», confesó.

La Aceptación de la Soltería y el Plan de Adopción

La fundadora de Rare Beauty habló abiertamente sobre cómo decidió aceptar su soltería, una decisión que no fue fácil pero que resultó ser un paso crucial en su camino hacia la autorrealización. Selena explicó que muchas personas temen estar solas, un miedo que ella misma experimentó y que le causó mucho dolor emocional durante los primeros dos años de su soltería. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, aprendió a aceptar y a encontrar consuelo en su propia compañía, una lección que describe como liberadora y fortalecedora.

El deseo de ser madre nunca abandonó a Selena durante estos años de soltería. De hecho, este deseo se convirtió en una motivación aún más fuerte para planificar su futuro. Decidió que, si no encontraba a una pareja adecuada para formar una familia antes de los 35 años, adoptaría un niño. Este plan no solo reflejaba su profundo deseo de maternidad, sino también su independencia y determinación para alcanzar sus sueños sin depender de las circunstancias externas. Selena estaba preparada para seguir adelante con su vida y su sueño de ser madre, con o sin una pareja a su lado.

Selena Gomez ha sido siempre abierta acerca de sus luchas personales y de cómo ha trabajado para superarlas. Su decisión de considerar la adopción como una opción viable y su capacidad para abrazar su soltería son testimonio de su resiliencia y su compromiso con su bienestar emocional. Estos años de introspección y crecimiento personal han fortalecido a Selena, preparándola para cualquier camino que decida tomar en el futuro, ya sea como madre soltera o en compañía de una pareja.

En conclusión, la historia de Selena Gomez es un ejemplo inspirador de cómo la aceptación de la soltería y la planificación personal pueden conducir a una vida plena y satisfactoria. Su disposición a considerar la adopción a los 35 años, si no encontraba a una pareja adecuada, demuestra su determinación y su capacidad para tomar el control de su propio destino. Selena Gomez nos muestra que, a veces, los planes más importantes son aquellos que hacemos para nosotros mismos, basados en nuestros propios deseos y aspiraciones, independientemente de las expectativas sociales o las circunstancias externas.

TE PODRIA INTERESAR:

Universitario manda carta notarial a Latina por informe sobre la «Ley del perro muerto»

Lima: Perrito murió luego de ser atropellado por serenos